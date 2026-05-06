5月報稅季來了！IKEA幫荷包止血，自明（7）日起至6月3日，推出美食買一送一限時優惠券領取，每周五精選主餐第二份免費，包含經典必吃的「瑞典烤肉丸」、「瑞典雞肉丸」還有「蜂蜜醬烤豬肋排」。並且週週精選家飾也買一送一，收納盒、桌燈都半價帶回家，袋子封口夾買一送一後平均不到2元，吃飯之外也別忘記搶優惠商品。
IKEA自5月7日起至6月3日可以領取主餐買一送一優惠券，領取方式為卡友先加入IKEA LINE官方帳號，就可以在活動頁面領取當周五的指定主餐買一送一優惠券，或也可透過IKEA店內機台領取並列印，結帳時出示優惠券即可享有優惠，每週五每人限使用一次。
主餐買一送一優惠品項有「瑞典肉丸」、「瑞典雞肉丸」、「植物素肉丸」、「核桃花椰米燉飯」、「蜂蜜醬烤豬肋排佐雙色地瓜」，買一送一以價格較低主餐為贈送品項。
IKEA家居用品買一送一！最低只要2元
除了美食優惠外，IKEA自5月7日起推出精選家飾買一送一，每週將有八款經典實用、人氣熱賣產品接力登場，於實體店面及線上購物都可購買，5月7日第一週首推幾乎每個家庭都用得到的收納好幫手「BEVARA袋子封口夾26件組」，59元入手，買一送一後平均單件不到2元，還有換算單件不到40元的「VISSLAÅN附蓋收納盒5件組」，多尺寸附蓋設計讓收納更彈性。
5月14日起，在社群掀起話題、從日本紅回來的「SPETSBOJ桌燈」也加入買一送一優惠行列，簡單轉動燈罩即可調整光線，入手當紅設計小物，為空間增添亮點；5月21日當週能找到療癒感滿滿的「LIVLIG哈士奇填充玩具」，以及厚實柔軟、隨手就能多出額外座位的「GURLI坐墊」等豐富選品；5月28日最後一週接力推薦以實木設計的「CHOKLADHAJ廚房檯面收納架」，讓廚房檯面與食材收納更整潔有序。每週優惠品項提前搶先看。
特力屋歡慶母親節！消費滿額現折500元
特力屋搶攻母親節送禮商機，即起至5月11日前推出三大限定優惠，包括居家裝修中心（廚具、衛浴、系統家具）滿3000元現折300元；家電、淨水、免治便座、洗碗機等消費滿3000元送300元電
子折價券；居家微改裝（層架收納、訂製窗簾）滿3000元現折300元，地板、家具滿5,000元現折500元。
特力屋也公布「2026母親節心坎禮提案TOP 3」，第一名為如廁升級首選「Smart Wash D3-T溫水洗淨便座」，針對女性使用者，更配備了專屬的經期護理模式與前洗淨功能，位母親節送禮首選；第二名為家事解放神器「BOSCH獨立式/嵌入式洗碗機」，為近年母親節熱門的「安太座」禮物之一；第三名食安守護者「CAESAR凱撒電漿滅菌龍頭」電漿滅菌水不僅可協助清除蔬果表面的農藥，也能有效減少砧板與雙手殘留的魚腥、蔥蒜味。
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主餐買一送一優惠品項有「瑞典肉丸」、「瑞典雞肉丸」、「植物素肉丸」、「核桃花椰米燉飯」、「蜂蜜醬烤豬肋排佐雙色地瓜」，買一送一以價格較低主餐為贈送品項。
除了美食優惠外，IKEA自5月7日起推出精選家飾買一送一，每週將有八款經典實用、人氣熱賣產品接力登場，於實體店面及線上購物都可購買，5月7日第一週首推幾乎每個家庭都用得到的收納好幫手「BEVARA袋子封口夾26件組」，59元入手，買一送一後平均單件不到2元，還有換算單件不到40元的「VISSLAÅN附蓋收納盒5件組」，多尺寸附蓋設計讓收納更彈性。
5月14日起，在社群掀起話題、從日本紅回來的「SPETSBOJ桌燈」也加入買一送一優惠行列，簡單轉動燈罩即可調整光線，入手當紅設計小物，為空間增添亮點；5月21日當週能找到療癒感滿滿的「LIVLIG哈士奇填充玩具」，以及厚實柔軟、隨手就能多出額外座位的「GURLI坐墊」等豐富選品；5月28日最後一週接力推薦以實木設計的「CHOKLADHAJ廚房檯面收納架」，讓廚房檯面與食材收納更整潔有序。每週優惠品項提前搶先看。
特力屋搶攻母親節送禮商機，即起至5月11日前推出三大限定優惠，包括居家裝修中心（廚具、衛浴、系統家具）滿3000元現折300元；家電、淨水、免治便座、洗碗機等消費滿3000元送300元電
特力屋也公布「2026母親節心坎禮提案TOP 3」，第一名為如廁升級首選「Smart Wash D3-T溫水洗淨便座」，針對女性使用者，更配備了專屬的經期護理模式與前洗淨功能，位母親節送禮首選；第二名為家事解放神器「BOSCH獨立式/嵌入式洗碗機」，為近年母親節熱門的「安太座」禮物之一；第三名食安守護者「CAESAR凱撒電漿滅菌龍頭」電漿滅菌水不僅可協助清除蔬果表面的農藥，也能有效減少砧板與雙手殘留的魚腥、蔥蒜味。