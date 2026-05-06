本週除了迎接溫馨的母親節，5月9日（六）更是「天上聖母」媽祖的聖誕！面對接連而來的好日子，命理專家艾菲爾老師特別提醒，媽祖生日這天是祈福、轉運與化解關卡的重要時機。同時，將有五大生肖在這股溫柔能量的庇佑下，特別容易遇到貴人並迎來人生的轉機。
5月9日媽祖聖誕最佳吉日！信念校準迎來新契機
艾菲爾老師表示，在天上聖母聖誕這一天，民間相信天地之氣特別清明溫和。當人心誠敬時，願望更容易被「聽見」，也更容易在日常生活中得到神明的回應與指引。
艾菲爾老師補充，這不單純只是燒香拜拜的宗教形式，更是一種內在對「信念」與「方向」的重新校準。只要願意靜下心來，重新整理自己的目標與渴望，就會發現有些幫助其實早已在身邊醞釀。而在這股強大庇佑能量下，有五個生肖特別容易遇到貴人、迎來轉機，甚至在關鍵時刻被輕輕推一把，走向更順遂的道路。
5/6媽祖婆生日！5大生肖迎「貴人加持日」
生肖猴：謙遜開門，長輩提攜成關鍵轉機
艾菲爾老師表示，屬猴的朋友最近其實已經默默累積了不少實力，只是總覺得還差一個被看見的機會。在媽祖聖誕溫柔而堅定的守護下，你會發現那個「關鍵人物」正逐漸浮現。對方可能是一位資深前輩、長輩型客戶，或是過去就相當欣賞你的人，他們會在某個不經意的時刻對你伸出援手。
這段時間的轉運關鍵，在於你是否願意放下過去的逞強與獨立，適時向外表達需求。當你用真誠而不逾矩的態度請教或請求協助時，反而更容易打開停滯的局面。這波貴人運並非突如其來的奇蹟，而是你過去累積的人情與努力被溫柔地回收；請記得，謙卑絕對不是退讓，而是讓好機會更容易靠近你。
生肖龍：穩定判斷，正財流動穩中見利
艾菲爾老師表示，向來對金錢頗有想法的屬龍朋友，近期可能曾面臨猶豫或判斷不清的低潮時刻。不過，媽祖聖誕的能量會讓你的思緒逐漸回穩，特別是在財務決策上，將能看得更長遠且實際。
你可能會開始重新整理收入與支出，或是思考更穩健的投資方式，不再一味追求短期的高獲利。這種「回歸基本面」的踏實調整，反而會讓財氣慢慢回流。同時，在節慶氛圍中，你也很容易接觸到與金錢相關的好消息，例如實用的理財建議、潛在的合作機會，甚至是長輩的善意提醒。這些看似平凡的交流，其實都在幫你穩住未來的財務基礎；當你不急著賺快錢時，反而更容易讓錢財真正留得住。
生肖雞：細節開光，精準掌握金流節奏
艾菲爾老師表示，屬雞的人一向非常重視細節，但最近可能會產生一種「努力與回報不成正比」的無力感。在這段期間，媽祖的庇佑會讓你重新看見那些被忽略的關鍵點。
也許是一筆小小的額外收入、一個不起眼的微小機會，或是一段原本沒有特別在意的人際互動，突然開始為你帶來實際的好處。你會發現，財運並不是戲劇化地暴增，而是透過一點一滴的細節累積慢慢回到身邊。同時，你對於金錢流向的敏感度也會大幅提升，能更清楚地掌握該花、該省、該投資的準確時機。這是一種不張揚卻極度紮實的穩定財運，只要持續專注在細節與品質上，財富自然會跟著你的節奏順暢流動。
生肖鼠：轉角契機，卡關局面迎來大翻轉
艾菲爾老師表示，屬鼠的朋友最近可能卡在某個不上不下的尷尬狀態，無論是工作、人際還是金錢，總有一種「就差那麼一點」的無力感。但在媽祖聖誕的加持下，這種停滯已久的局面將開始產生鬆動。
一個看似平凡的日常對話、一個臨時起意的決定，甚至是一個你原本不太看好的機會，都可能成為破局的關鍵。最重要的在於，你是否願意敞開心胸嘗試不同的角度。你會慢慢發現，原來眼前並不是沒有路，只是需要換一種方式繼續前進。這種轉機不一定轟轟烈烈，但卻非常真實且有效；當你開始踏出第一步行動，小小的改變就會帶來巨大的連鎖效應，讓整個局勢逐漸往有利的方向發展。
生肖豬：家和氣順，溫暖關係穩住好運勢
艾菲爾老師表示，對屬豬的人來說，這段時間最重要的並非追求外在的成就，而是專注於「內在與家庭的穩定」。媽祖聖誕的溫和能量，會特別加強你在家庭與情感層面的守護力量。
你可能會驚喜地發現，近期與家人的互動變得更加順暢，過去累積的小摩擦也有機會在此時自然化解。這種和諧的居家氛圍，將會讓你的整體運勢變得更加安穩。同時，來自家人或親近伴侶的支持，也會成為你面對外界種種挑戰時的最強底氣；當內心感到絕對安全時，你在外的表現自然會更加從容不迫。這是一種「慢慢變好」的運勢，不急不躁且非常踏實，只要願意珍惜眼前的溫暖，福氣自然就會在生活中悄悄累積。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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艾菲爾老師表示，在天上聖母聖誕這一天，民間相信天地之氣特別清明溫和。當人心誠敬時，願望更容易被「聽見」，也更容易在日常生活中得到神明的回應與指引。
艾菲爾老師補充，這不單純只是燒香拜拜的宗教形式，更是一種內在對「信念」與「方向」的重新校準。只要願意靜下心來，重新整理自己的目標與渴望，就會發現有些幫助其實早已在身邊醞釀。而在這股強大庇佑能量下，有五個生肖特別容易遇到貴人、迎來轉機，甚至在關鍵時刻被輕輕推一把，走向更順遂的道路。
5/6媽祖婆生日！5大生肖迎「貴人加持日」
生肖猴：謙遜開門，長輩提攜成關鍵轉機
艾菲爾老師表示，屬猴的朋友最近其實已經默默累積了不少實力，只是總覺得還差一個被看見的機會。在媽祖聖誕溫柔而堅定的守護下，你會發現那個「關鍵人物」正逐漸浮現。對方可能是一位資深前輩、長輩型客戶，或是過去就相當欣賞你的人，他們會在某個不經意的時刻對你伸出援手。
這段時間的轉運關鍵，在於你是否願意放下過去的逞強與獨立，適時向外表達需求。當你用真誠而不逾矩的態度請教或請求協助時，反而更容易打開停滯的局面。這波貴人運並非突如其來的奇蹟，而是你過去累積的人情與努力被溫柔地回收；請記得，謙卑絕對不是退讓，而是讓好機會更容易靠近你。
生肖龍：穩定判斷，正財流動穩中見利
艾菲爾老師表示，向來對金錢頗有想法的屬龍朋友，近期可能曾面臨猶豫或判斷不清的低潮時刻。不過，媽祖聖誕的能量會讓你的思緒逐漸回穩，特別是在財務決策上，將能看得更長遠且實際。
你可能會開始重新整理收入與支出，或是思考更穩健的投資方式，不再一味追求短期的高獲利。這種「回歸基本面」的踏實調整，反而會讓財氣慢慢回流。同時，在節慶氛圍中，你也很容易接觸到與金錢相關的好消息，例如實用的理財建議、潛在的合作機會，甚至是長輩的善意提醒。這些看似平凡的交流，其實都在幫你穩住未來的財務基礎；當你不急著賺快錢時，反而更容易讓錢財真正留得住。
生肖雞：細節開光，精準掌握金流節奏
艾菲爾老師表示，屬雞的人一向非常重視細節，但最近可能會產生一種「努力與回報不成正比」的無力感。在這段期間，媽祖的庇佑會讓你重新看見那些被忽略的關鍵點。
也許是一筆小小的額外收入、一個不起眼的微小機會，或是一段原本沒有特別在意的人際互動，突然開始為你帶來實際的好處。你會發現，財運並不是戲劇化地暴增，而是透過一點一滴的細節累積慢慢回到身邊。同時，你對於金錢流向的敏感度也會大幅提升，能更清楚地掌握該花、該省、該投資的準確時機。這是一種不張揚卻極度紮實的穩定財運，只要持續專注在細節與品質上，財富自然會跟著你的節奏順暢流動。
生肖鼠：轉角契機，卡關局面迎來大翻轉
艾菲爾老師表示，屬鼠的朋友最近可能卡在某個不上不下的尷尬狀態，無論是工作、人際還是金錢，總有一種「就差那麼一點」的無力感。但在媽祖聖誕的加持下，這種停滯已久的局面將開始產生鬆動。
一個看似平凡的日常對話、一個臨時起意的決定，甚至是一個你原本不太看好的機會，都可能成為破局的關鍵。最重要的在於，你是否願意敞開心胸嘗試不同的角度。你會慢慢發現，原來眼前並不是沒有路，只是需要換一種方式繼續前進。這種轉機不一定轟轟烈烈，但卻非常真實且有效；當你開始踏出第一步行動，小小的改變就會帶來巨大的連鎖效應，讓整個局勢逐漸往有利的方向發展。
生肖豬：家和氣順，溫暖關係穩住好運勢
艾菲爾老師表示，對屬豬的人來說，這段時間最重要的並非追求外在的成就，而是專注於「內在與家庭的穩定」。媽祖聖誕的溫和能量，會特別加強你在家庭與情感層面的守護力量。
你可能會驚喜地發現，近期與家人的互動變得更加順暢，過去累積的小摩擦也有機會在此時自然化解。這種和諧的居家氛圍，將會讓你的整體運勢變得更加安穩。同時，來自家人或親近伴侶的支持，也會成為你面對外界種種挑戰時的最強底氣；當內心感到絕對安全時，你在外的表現自然會更加從容不迫。這是一種「慢慢變好」的運勢，不急不躁且非常踏實，只要願意珍惜眼前的溫暖，福氣自然就會在生活中悄悄累積。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。