威力彩第115000037期今（7）日晚間即將開獎，由於先前已連續19期槓龜，因此今晚威力彩頭獎金額上看4.1億元，吸引許多彩迷試手氣。威力彩開獎時間為晚間20點30分，台彩將透過直播陸續開出威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩與4星彩獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文為您即時更新5月7日（四）最新開獎號碼，快來看看母親節大獎會不會獎落手中吧！

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🟡5月7日威力彩、今彩539完整開獎號碼

威力彩：20時30分起開獎。

今彩539：01、06、18、25、36。
39樂合彩：01、06、18、25、36。

3星彩：20時30分起開獎。
4星彩：20時30分起開獎。

※派彩結果以台彩官網資料為主

▲由於威力彩先前已連續19期槓龜，因此今晚頭獎金額上看4.1億元。（圖／記者陳明安攝）
▲由於威力彩先前已連續19期槓龜，因此今晚頭獎金額上看4.1億元。（圖／記者陳明安攝）
威力彩玩法一次看！規則是什麼、怎麼下注

威力彩頭獎4.1億！今晚開獎前，先來複習威力彩玩法，快來一次搞懂。威力彩玩法分為兩個選號區，民眾需先從第一區01至38號中挑選6個號碼，再從第二區01至08號中選出1個號碼完成投注，每注金額為100元。需特別留意的是，威力彩每天晚上20時截止下注，並固定於每週一、週四晚間8時30分直播開獎。

開獎時，台彩會先從第一區38顆號碼中隨機開出6個獎號，再從第二區8顆號碼中抽出1個號碼，組成當期中獎號碼。若玩家第一區對中部分號碼，且第二區也對中，即可依中獎組合獲得普獎、參獎、貳獎等不同獎項；若想抱走頭獎，則必須第一區6個號碼全數命中，同時第二區號碼也得完全對中。根據台彩官網資料，威力彩頭獎中獎機率約為2209萬分之一。

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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...