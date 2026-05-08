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▲林志玲的好身材令人吃驚。（圖／翻攝自林志玲臉書@林志玲Chiling Lin）

現年51歲的林志玲，在2019年嫁給AKIRA後生下1子，有段時間她將生活重心回歸家庭，近年重返演藝圈，身材依舊保持如初，日前她在臉書曬出一系列生活照，其中穿著牛仔馬甲背心、小短裙的全身照，還有吃飯時的嘟嘴近照，讓粉絲看呆，身上找不到一絲贅肉，完美的比例和緊緻的膚況，根本不像是51歲。林志玲在臉書曬出許多生活照，一中有穿著細肩帶馬甲的全身照，許多網友驚訝她的身材保養依舊，修長美腿、小露香肩，還搭配流蘇長靴、編織包，非常有夏日風情，完全看不出來已經51歲。不止如此，還有她在吃飯時，戴著粉色棒球帽，對鏡頭嘟著嘴巴，整個人的狀態宛如大學生，林志玲也下下，「隨走隨停，感受風、感受陽光、感受美食，帶着這份鬆弛與溫柔，開工啦～也把這份好心情分給大家，不管是忙工作還是忙生活，都記得留一點時間給自己呀！」許多網友看了都留言，「吃飯還這麼可愛」、「志玲小姐真的沒話說」、「50歲還可以這麼美，好羨慕耶」、「太不科學了吧，人怎麼可以這麼漂亮」。