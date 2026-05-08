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▲位於臺南高鐵特區站前第一排的「達麗世界仁」在交通、產業、醫療三大核心利多的交匯下，成為南台灣國際生活圈的重要地標。（圖／達麗建設提供）

步入2026年第二季，臺南高鐵特區（沙崙智慧綠能科學城）已正式從「建設期」跨入「價值全速兌現期」。位於特區站前第一排的「達麗世界仁」在交通、產業、醫療三大核心利多的交匯下，成為南台灣國際生活圈的重要地標。從「達麗世界仁」步行僅約5分鐘，即可抵達高鐵臺南站與沙崙火車站。隨著2026年捷運延伸線計畫的加速推進，這裡不只是臺南的交通樞紐，更是全臺「一日生活圈」的圓心，滿足頻繁往返國際與全臺各地的商務菁英需求。2026年春季，鄰近的三井Outlet二期盛大開幕，引進更多國際級餐飲與零售品牌。對「達麗世界仁」的住戶來說，Outlet就是自家的後花園與精品百貨。從大廳漫步出發，即可享受與全球同步的休閒採購體驗，生活品質與地段價值隨之共榮。此外，備受矚目的「成大沙崙醫療創新園區」建設，這座醫學中心級的健康防護網，不僅吸引了大量醫護菁英與生技研發人才進駐特區，更為「達麗世界仁」的家庭提供了最安心的醫療支撐。在地段價值中，「健康」與「守護」已成為最不可替代的加分項。而隨著中研院南部院區、工研院、陽明交通大學科研能量持續進駐，「達麗世界仁」更形成高知、高薪、高品質的鄰里圈層，也讓臺南高鐵特區的國際生活輪廓愈發完整成形。