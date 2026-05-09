週末假期該去哪？想找一個「大人安心、小孩開心」的高CP值行程嗎？長期守護兒童安全的靖娟兒童安全文教基金會，將於下週六（5月16日）在板橋大遠百1F米蘭廣場舉辦「居家Safe 安全Plus」親子闖關活動！現場不僅有寶貝最愛的互動闖關遊戲，更有精美贈品與豐富好禮抽獎，邀請您與寶貝一同度過最有意義的週末時光。
「居家Safe 安全Plus」精彩遊戲邊學邊玩
現場關卡特別用實體嬰兒床打造寶貝睡眠情境，引導親子一起辨識「睡眠環境」中潛藏的風險，除此之外本次還從居家收納、用電安全與防護用品等面向出發，量身打造全新五大關卡，帶領親子認識家中「危險的地方」，把生硬的安全知識變成孩子一玩就懂的任務遊戲，闖關完成即送「精美兒童居家安全教育繪本」乙本。
現場驚喜更是停不下來，活動當天除了有精彩的舞台表演，還有豐富的抽獎活動，最大獎包含高級嬰兒推車與汽車安全座椅！趕緊帶孩子一起來玩吧！！
🟡「居家Safe 安全Plus」 活動資訊
◼︎活動時間：115年5月16日(六)11：00~17：30（11:00-12:00開幕式記者會、12:00-17:30闖關活動）
◼︎活動地點：板橋大遠百1F米蘭廣場（新北市板橋區新站路28號）
◼︎活動對象：12歲以下兒童及其家長
◼︎入場方式：免費入場
◼︎活動詳請可至靖娟基金會官方社群（臉書搜尋：靖娟兒童安全文教基金會）
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現場關卡特別用實體嬰兒床打造寶貝睡眠情境，引導親子一起辨識「睡眠環境」中潛藏的風險，除此之外本次還從居家收納、用電安全與防護用品等面向出發，量身打造全新五大關卡，帶領親子認識家中「危險的地方」，把生硬的安全知識變成孩子一玩就懂的任務遊戲，闖關完成即送「精美兒童居家安全教育繪本」乙本。
現場驚喜更是停不下來，活動當天除了有精彩的舞台表演，還有豐富的抽獎活動，最大獎包含高級嬰兒推車與汽車安全座椅！趕緊帶孩子一起來玩吧！！
◼︎活動時間：115年5月16日(六)11：00~17：30（11:00-12:00開幕式記者會、12:00-17:30闖關活動）
◼︎活動地點：板橋大遠百1F米蘭廣場（新北市板橋區新站路28號）
◼︎活動對象：12歲以下兒童及其家長
◼︎入場方式：免費入場
◼︎活動詳請可至靖娟基金會官方社群（臉書搜尋：靖娟兒童安全文教基金會）