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史奈爾能否找回身手？ 大谷翔平能否提供火力？

投手群能否投出壓制力？ 打線能否找回手感？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月16日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上洛杉磯天使的比賽，此戰道奇將推出史奈爾（Blake Snell）先發，而天使則是推出科恰諾維奇（Jack Kochanowicz）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（25勝18敗）vs 洛杉磯天使（16勝28敗）比賽地點：安納罕天使球場比賽時間：台灣時間5月16日（六）早上09：38✅ 道奇觀戰焦點：史奈爾回歸首戰炸裂 第二戰能否找回狀態史奈爾在5月10日迎來本季首場出賽，面對亞特蘭大勇士僅投3局失4分，最終吞下敗投，目前防禦率高達12，面對戰績不佳的天使，史奈爾能否找回狀態成為關鍵，道奇打線方面焦點仍是大谷翔平能否找回手感，大谷翔平表示近期逐漸找回感覺，若他能提供火力，道奇在客場將佔據更多優勢。觀戰重點：✅天使觀戰焦點：戰績持續下滑 天使狀態一言難盡天使雖在4月中勝率一度突破5成，但在接下來的比賽中卻是一路下滑，目前16勝28敗暫居大聯盟爐主，與光鮮亮麗的鄰居道奇相比，天使顯得黯然失色，天使近10場僅拿下3勝7敗，主場戰績8勝10敗，不論是戰力以及球隊狀態都陷入低潮當中。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間5/16）📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台🟡電視轉播：緯來育樂台、華視、東森洋片台：天使 VS 道奇🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台