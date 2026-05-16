美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月16日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上洛杉磯天使的比賽，此戰道奇將推出史奈爾（Blake Snell）先發，而天使則是推出科恰諾維奇（Jack Kochanowicz）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

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洛杉磯道奇（25勝18敗）vs 洛杉磯天使（16勝28敗）

比賽地點：安納罕天使球場

比賽時間：台灣時間5月16日（六）早上09：38

✅ 道奇觀戰焦點：史奈爾回歸首戰炸裂　第二戰能否找回狀態

史奈爾在5月10日迎來本季首場出賽，面對亞特蘭大勇士僅投3局失4分，最終吞下敗投，目前防禦率高達12，面對戰績不佳的天使，史奈爾能否找回狀態成為關鍵，道奇打線方面焦點仍是大谷翔平能否找回手感，大谷翔平表示近期逐漸找回感覺，若他能提供火力，道奇在客場將佔據更多優勢。

觀戰重點：

  1. 史奈爾能否找回身手？
  2. 大谷翔平能否提供火力？

✅天使觀戰焦點：戰績持續下滑　天使狀態一言難盡

天使雖在4月中勝率一度突破5成，但在接下來的比賽中卻是一路下滑，目前16勝28敗暫居大聯盟爐主，與光鮮亮麗的鄰居道奇相比，天使顯得黯然失色，天使近10場僅拿下3勝7敗，主場戰績8勝10敗，不論是戰力以及球隊狀態都陷入低潮當中。

觀戰重點：

  1. 投手群能否投出壓制力？
  2. 打線能否找回手感？

MLB賽程（台灣時間5/16）

01:10 藍鳥 VS 老虎

02:15 皇家 VS 紅雀

03:10 響尾蛇 VS 洛磯

04:05 金鶯 VS 國民

04:05 費城人 VS 海盜

04:10 馬林魚 VS 光芒

06:10 紅人 VS 守護者

07:10 釀酒人 VS 雙城

07:10 小熊 VS 白襪

07:10 遊騎兵 VS 太空人

07:15 紅襪 VS 勇士

07:15 洋基 VS 大都會

07:15 教士 VS 水手

09:38 道奇 VS 天使

09:40 巨人 VS 運動家


📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台


🟡電視轉播：

緯來育樂台、華視、東森洋片台：天使 VS 道奇

🟡線上收看：

MLB TV、愛爾達體育台

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麥鈺妤編輯記者

大家好，我是麥鈺妤，從小對運動有著濃厚的興趣，無論是球類還是國際大型賽事，我都喜歡關注與研究。這份興趣也讓我在求學過程中，不僅參與各類運動活動，也養成了持續追蹤賽事與選手動態的習慣。因為希望將體育的精...