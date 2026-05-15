隨著洛杉磯湖人隊季後賽慘遭橫掃，隊內傳奇球星詹姆斯（LeBron James）的去留成了今夏全聯盟最關注的焦點。根據ESPN權威薪資專家馬克斯（Bobby Marks）的最新分析，如果詹姆斯決定轉戰他隊，他的下一份合約可能不再是天價頂薪，而是令人跌破眼鏡的「跳樓大特價」。
權威專家：新東家恐難給頂薪 底薪成潛在選項
馬克斯在社群媒體上深入探討了詹姆斯的合約前景。他指出，考量到全聯盟目前的薪資上限壓力以及各隊的陣容結構，詹姆斯的選擇其實相對受限。馬克斯大膽預言：「如果詹姆斯選擇離開湖人，無論他最終加盟哪支球隊，都很可能只能簽下一份約1,500萬美元的非稅中產合約，甚至是為了爭冠而簽下老將底薪。」
這項預測震驚了許多球迷。畢竟作為史上得分王，詹姆斯即便是41歲的高齡，其商業價值與戰場影響力依舊頂尖，但在新版勞資協議（CBA）的限制下，多數競爭球隊已無空間直接吞下他的頂薪合約。
賽季數據依舊全能 5,260萬美金合約即將到期
儘管被專家看低合約價碼，詹姆斯本賽季的實戰數據依然具有高度說服力。在本賽季的例行賽中，詹姆斯共出戰60場，場均能繳出20.9分、6.1籃板、7.2助攻的全能成績單，且投籃命中率維持在優異的51.5%。
詹姆斯目前價值5,260 萬美元的合約將在今年夏天到期，屆時他將正式獲得自由球員身分。這意味著他掌握了完全的主動權，無論是選擇降薪追求生涯第五冠，還是留在湖人爭取最後一份優渥的高薪合約，都在他的一念之間。
為了「布朗尼」或「奪冠」？詹皇最後抉擇引發揣測
外界普遍揣測，若詹姆斯真的願意接受馬克斯所說的「底薪」或「中產」價碼，通常只有兩個動機：第一是前往有機會讓他達成「父子同台」夢想的球隊；第二則是加入一支具備即戰力的奪冠強權，為自己的傳奇生涯劃下完美的句點。
若是詹皇最終決定離開湖人，那錢可能已經不是他最在乎的東西，而是最後的榮耀。隨著自由市場開啟的時間逼近，詹姆斯的一舉一動都會引發外界的關注，更將牽動整個NBA的勢力版圖。
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馬克斯在社群媒體上深入探討了詹姆斯的合約前景。他指出，考量到全聯盟目前的薪資上限壓力以及各隊的陣容結構，詹姆斯的選擇其實相對受限。馬克斯大膽預言：「如果詹姆斯選擇離開湖人，無論他最終加盟哪支球隊，都很可能只能簽下一份約1,500萬美元的非稅中產合約，甚至是為了爭冠而簽下老將底薪。」
這項預測震驚了許多球迷。畢竟作為史上得分王，詹姆斯即便是41歲的高齡，其商業價值與戰場影響力依舊頂尖，但在新版勞資協議（CBA）的限制下，多數競爭球隊已無空間直接吞下他的頂薪合約。
賽季數據依舊全能 5,260萬美金合約即將到期
儘管被專家看低合約價碼，詹姆斯本賽季的實戰數據依然具有高度說服力。在本賽季的例行賽中，詹姆斯共出戰60場，場均能繳出20.9分、6.1籃板、7.2助攻的全能成績單，且投籃命中率維持在優異的51.5%。
詹姆斯目前價值5,260 萬美元的合約將在今年夏天到期，屆時他將正式獲得自由球員身分。這意味著他掌握了完全的主動權，無論是選擇降薪追求生涯第五冠，還是留在湖人爭取最後一份優渥的高薪合約，都在他的一念之間。
為了「布朗尼」或「奪冠」？詹皇最後抉擇引發揣測
外界普遍揣測，若詹姆斯真的願意接受馬克斯所說的「底薪」或「中產」價碼，通常只有兩個動機：第一是前往有機會讓他達成「父子同台」夢想的球隊；第二則是加入一支具備即戰力的奪冠強權，為自己的傳奇生涯劃下完美的句點。
若是詹皇最終決定離開湖人，那錢可能已經不是他最在乎的東西，而是最後的榮耀。隨著自由市場開啟的時間逼近，詹姆斯的一舉一動都會引發外界的關注，更將牽動整個NBA的勢力版圖。