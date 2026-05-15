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隨著洛杉磯湖人隊季後賽慘遭橫掃，隊內傳奇球星詹姆斯（LeBron James）的去留成了今夏全聯盟最關注的焦點。根據ESPN權威薪資專家馬克斯（Bobby Marks）的最新分析，如果詹姆斯決定轉戰他隊，他的下一份合約可能不再是天價頂薪，而是令人跌破眼鏡的「跳樓大特價」。馬克斯在社群媒體上深入探討了詹姆斯的合約前景。他指出，考量到全聯盟目前的薪資上限壓力以及各隊的陣容結構，詹姆斯的選擇其實相對受限。馬克斯大膽預言：「如果詹姆斯選擇離開湖人，無論他最終加盟哪支球隊，都很可能只能簽下一份約，甚至是為了爭冠而簽下。」這項預測震驚了許多球迷。畢竟作為史上得分王，詹姆斯即便是41歲的高齡，其商業價值與戰場影響力依舊頂尖，但在新版勞資協議（CBA）的限制下，多數競爭球隊已無空間直接吞下他的頂薪合約。儘管被專家看低合約價碼，詹姆斯本賽季的實戰數據依然具有高度說服力。在本賽季的例行賽中，詹姆斯共出戰60場，場均能繳出的全能成績單，且投籃命中率維持在優異的詹姆斯目前價值的合約將在今年夏天到期，屆時他將正式獲得自由球員身分。這意味著他掌握了完全的主動權，無論是選擇降薪追求生涯第五冠，還是留在湖人爭取最後一份優渥的高薪合約，都在他的一念之間。外界普遍揣測，若詹姆斯真的願意接受馬克斯所說的「底薪」或「中產」價碼，通常只有兩個動機：第一是前往有機會讓他達成「父子同台」夢想的球隊；第二則是加入一支具備即戰力的奪冠強權，為自己的傳奇生涯劃下完美的句點。若是詹皇最終決定離開湖人，那錢可能已經不是他最在乎的東西，而是最後的榮耀。隨著自由市場開啟的時間逼近，詹姆斯的一舉一動都會引發外界的關注，更將牽動整個NBA的勢力版圖。