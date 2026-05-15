舊金山巨人的韓籍球星「風之孫」李政厚，在今（15）日對戰洛杉磯道奇的比賽中，展現了震撼全美的驚人腳速。他在第5局敲出一記左外野邊線安打，憑藉著對方守備的鬆懈與自身驚人的爆發力，奔回一路本壘。根據韓國《京鄉體育》報導，李政厚僅耗時15.2秒便連繞四個壘包，完成個人大聯盟生涯首支「場內全壘打」。
速度與判斷的完美結合 15.2秒跑回本壘
這記精彩的進攻出現在5局上半，當時巨人隊以0：2落後，李政厚在兩出局一壘有人的情況下，將一顆時速152.6公里的高位速球擊向左外野邊線。這球飛行距離僅約68.6公尺（225英尺），初速也僅117.8公里，是一記典型的「不紮實擊球」。
然而，由於道奇隊左外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）判斷球會直接反支出界，第一時間未全力追趕，球擊中牆角後彈回場內。李政厚見狀毫無遲疑，像風一樣全速衝刺，即便三壘教練不斷轉動手臂示意，他仍以一記帥氣的「頭部滑壘」搶在傳球前觸摸本壘板。
根據巨人隊官方數據紀錄，李政厚從本壘出發再回到家，全程僅用了不到15秒（巨人方面計算為數據為14.93秒）。巨人官方推特也驚嘆發文：「李政厚不到15秒就跑回本壘了」。
這記場內全壘打不僅是李政厚本季第3轟，更刷寫了多項罕見紀錄，這是自1981年以來，巨人隊球員再度對道奇隊跑出場內全壘打，跨越了45年的漫長歲月。這是巨人隊球員歷史上第一次在道奇體育場（Dodger Stadium）擊出場內全壘打。上一位在道奇球場跑出場內全壘打的球員已要追溯至2018年的艾哈邁德（Nick Ahmed）。
此役效力於道奇隊的二壘手金慧成同樣表現亮眼，他在2局下擊出帶有1分打點的適時安打，全場2打數1安打，賽後打擊率升至0.274。
巨人惜敗道奇 李政厚孤掌難鳴
儘管李政厚靠著一己之力跑回2分追平比數，但巨人隊全場打線陷入沉寂，整場比賽僅敲出2支安打（包含李政厚的場內全壘打）。道奇隊隨後在6局下發動反擊，單局灌進3分，最終巨人以2比5不敵道奇。
李政厚今日3打數1安打、貢獻2分打點，賽後打擊率小升至0.267。雖然球隊吞下敗仗，但他那極致的跑壘速度與過人的比賽專注力，已成功在道奇球場留下了歷史性的一頁。
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這記精彩的進攻出現在5局上半，當時巨人隊以0：2落後，李政厚在兩出局一壘有人的情況下，將一顆時速152.6公里的高位速球擊向左外野邊線。這球飛行距離僅約68.6公尺（225英尺），初速也僅117.8公里，是一記典型的「不紮實擊球」。
然而，由於道奇隊左外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）判斷球會直接反支出界，第一時間未全力追趕，球擊中牆角後彈回場內。李政厚見狀毫無遲疑，像風一樣全速衝刺，即便三壘教練不斷轉動手臂示意，他仍以一記帥氣的「頭部滑壘」搶在傳球前觸摸本壘板。
根據巨人隊官方數據紀錄，李政厚從本壘出發再回到家，全程僅用了不到15秒（巨人方面計算為數據為14.93秒）。巨人官方推特也驚嘆發文：「李政厚不到15秒就跑回本壘了」。
這記場內全壘打不僅是李政厚本季第3轟，更刷寫了多項罕見紀錄，這是自1981年以來，巨人隊球員再度對道奇隊跑出場內全壘打，跨越了45年的漫長歲月。這是巨人隊球員歷史上第一次在道奇體育場（Dodger Stadium）擊出場內全壘打。上一位在道奇球場跑出場內全壘打的球員已要追溯至2018年的艾哈邁德（Nick Ahmed）。
此役效力於道奇隊的二壘手金慧成同樣表現亮眼，他在2局下擊出帶有1分打點的適時安打，全場2打數1安打，賽後打擊率升至0.274。
巨人惜敗道奇 李政厚孤掌難鳴
儘管李政厚靠著一己之力跑回2分追平比數，但巨人隊全場打線陷入沉寂，整場比賽僅敲出2支安打（包含李政厚的場內全壘打）。道奇隊隨後在6局下發動反擊，單局灌進3分，最終巨人以2比5不敵道奇。
李政厚今日3打數1安打、貢獻2分打點，賽後打擊率小升至0.267。雖然球隊吞下敗仗，但他那極致的跑壘速度與過人的比賽專注力，已成功在道奇球場留下了歷史性的一頁。