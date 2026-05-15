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每逢四年一度的世界盃足球賽，除了綠茵場上球星們的激烈廝殺，場外最能引起全球球迷共鳴的話題，莫過於各種充滿趣味的「動物預測」以及代表主辦國文化的官方吉祥物。從2010年紅遍全球的「章魚哥」到2022年的神算水獺，這些元素為緊張的賽事增添了無數歡樂。在2026年美加墨世界盃即將開踢之際，讓我們一起回顧這些經典的世足標誌，並尋找本屆的預測大師。說到世界盃的「神預測」，動物界可說是人才輩出，其中幾位更是憑藉超高命中率名留青史。提到預測大師，絕對不能不提德國奧伯豪森水族館的章魚保羅。牠在當年賽事中，透過選擇印有兩國國旗的玻璃箱內的食物來進行預測。保羅創下8場賽事全數命中的100%勝率神話，包含決賽西班牙奪冠，成為足壇史上最知名的「動物先知」。來自俄羅斯冬宮博物館的白貓阿基里斯，因為天生耳聾，預測時不會受到外界聲音與人群歡呼的干擾。牠在當年成功預測了俄羅斯主場開幕戰獲勝等多場關鍵賽事，成為該屆最具話題性的動物明星。日本東京的水獺太陽在小組賽前，將微型足球放進了貼有日本國旗的藍色水桶中，成功預測了日本隊爆冷逆轉擊敗德國隊的震撼結局，不僅讓日本球迷陷入瘋狂，也讓牠在網路上瞬間爆紅。除了民間的動物預測，國際足總(FIFA)每屆推出的官方吉祥物同樣是吸金與吸睛的焦點：📍1998法國世界盃：公雞福蒂克斯(Footix)以法國國鳥高盧雄雞為原型的福蒂克斯，擁有鮮豔的藍色身體與紅色雞冠，是歷史上商業化最成功的吉祥物之一，至今仍是許多老球迷的共同回憶。📍2014巴西世界盃：犰狳福來哥(Fuleco)以巴西特有瀕危物種「三帶犰狳」為靈感，結合了生態保育的概念，福來哥討喜的形象在當年創造了極高的周邊商品銷量。📍2022卡達世界盃：拉伊卜(La'eeb)有別於過去多以動物為靈感，拉伊卜的造型源自阿拉伯傳統頭巾。充滿科技感與飄逸感的外型，在華語圈被球迷戲稱為「會飛的餃子皮」，深受年輕世代喜愛。隨著2026世界盃即將在下個月正式點燃戰火，球迷們最好奇的莫過於：「本屆有新的預測大師嗎？」事實上，真正的「神算子」通常要在小組賽正式開打後，憑藉著連續命中的實績才會脫穎而出。目前，美加墨三國的各大動物園與水族館已開始蠢蠢欲動，準備讓自家的明星動物參與預測。外界推測，考量到北美地區獨特的野生動物資源，例如美國的白頭海鵰、加拿大的大角羊或是墨西哥的特有種鈍口螈(六角恐龍)，都極具潛力成為新一代的網路預測紅人。