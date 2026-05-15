隨著2026年美加墨世界盃即將在下個月點燃戰火，這不僅是首度擴軍至48支球隊的歷史性賽事，更是全球體壇關注的焦點。本屆賽制分為12個小組，每組4隊，小組前兩名與8支戰績最好的第三名球隊將晉級32強，衛冕球隊為阿根廷隊。每一屆世界盃的都吸引無數球迷預設最終結果，《NOWNEWS》也整理目前賠率與小組賽晉級預測懶人包，提供球迷參考。
🟡本文重點摘要
📍ESPN預測各國世界盃個階段晉級賠率
📍2026世界盃奪冠熱門賠率
📍2026世界盃奪冠熱門賠率
📍世界盃小組賽戰況預測與最佳投注
📍2026世界盃金球獎（MVP）熱門人選
📍2026世界盃金靴獎（進球王）熱門人選
ESPN預測各國世界盃個階段晉級賠率
2026世界盃奪冠熱門賠率
根據知名博彩公司BetMGM開出的最新奪冠賠率，法國與西班牙最受看好，而地主國之一的美國在抽籤後賠率也有所縮小。以下為奪冠賠率前段班與焦點球隊排名：
世界盃小組賽戰況預測與最佳投注
針對擴軍後的全新小組賽賽制，資深體育博彩分析師保羅卡爾（Paul Carr）針對12個小組給出了各組最具價值的投注預測。由於晉級名額增加，預測各組第一名或墊底球隊成為較熱門的選擇。
2026世界盃金球獎（MVP）熱門人選
代表賽事最佳球員的「金球獎」（Golden Ball）同樣是全球焦點。根據知名博彩公司DraftKings體育博彩截至5月中旬的最新賠率顯示，英格蘭隊神鋒哈里·凱恩目前最受看好，而西班牙天才新星拉明·亞馬爾與法國巨星基利安·姆巴佩則緊隨其後。
以下為本屆世界盃金球獎前六大熱門球員的最新賠率與核心看點：
📍凱恩（Harry Kane，英格蘭）｜賠率 +750
凱恩曾在2018年俄羅斯世界盃以6個進球奪得金靴獎，他不僅是英格蘭隊史的進球王，在2025年的國家隊賽事中更繳出7場高達9進球的驚人效率。身為英格蘭的進攻核心，他被博彩公司視為奪得本屆MVP的最大熱門。
📍亞馬爾（Lamine Yamal，西班牙）｜賠率 +800
這位不滿20歲的西班牙「超級新星」，已被全球足壇公認為未來最具統治力的巨星，甚至被許多專家視為下一個能並肩梅西與C羅的現象級球員。其驚人的天賦讓他的金球獎賠率飆升至第二位。
📍基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé，法國）｜賠率 +900
姆巴佩在上屆2022年卡達世界盃表現神勇，雖然在金球獎爭奪中惜敗梅西，但他憑藉單屆8個進球成功捧回金靴獎。今年正值巔峰的他，依然是帶領法國隊衝擊冠軍與個人榮譽的核心王牌。
📍麥可·奧利斯（Michael Akpovie Olise，法國）｜賠率 +1000
本賽季效力於拜仁慕尼黑的奧利斯表現大放異彩，在23場先發中砍下15個進球。本屆世界盃他將與姆巴佩聯手組成法蘭西大軍最恐怖的進攻鋒線，其極高的上限也反映在賠率榜前四的看好度上。
📍梅西（Lionel Messi阿根廷）｜賠率 +1200
在世界盃歷史上，金球獎至今僅頒發過11次，而梅西是歷史上唯一一位兩度奪得世界盃金球獎（2014年與2022年）的傳奇。若這屆賽事他能獲得穩定的上場時間，衛冕MVP的競爭力依舊不容忽視。
📍維尼修斯（Vinicius Junior，巴西）｜賠率 +1600
身為森巴軍團的招牌球星，維尼修斯在上屆卡達世界盃初試啼聲便繳出1進球、2助攻的優異成績。經過四年的磨練，在皇馬大殺四方的他，將承載著巴西隊爭冠與衝擊個人最高榮譽的期望。
2026世界盃金靴獎（進球王）熱門人選
要奪下金靴獎，球員通常必須效力於能走得深遠的傳統強權，且多半是陣中的十二碼罰球第一劊子手。
📍最大熱門：法國隊姆巴佩（+600）、英格蘭隊凱恩（+700）。兩人皆效力於奪冠大熱門球隊，且分別是前兩屆的得主。
📍傳奇球星：若阿根廷隊梅西（12-1）確定有足夠上場時間，依然是極具威脅的人選。
📍高賠率黑馬：西班牙隊奧亞薩瓦爾（33-1）以及巴西隊拉菲尼亞（33-1）。兩隊同屬奪冠熱門，且這兩位球員皆有極高的機率操刀國家隊的十二碼罰球，在帳面上具備以小博大的投資價值。
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📍ESPN預測各國世界盃個階段晉級賠率
📍2026世界盃奪冠熱門賠率
📍2026世界盃奪冠熱門賠率
📍世界盃小組賽戰況預測與最佳投注
📍2026世界盃金球獎（MVP）熱門人選
📍2026世界盃金靴獎（進球王）熱門人選
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團隊
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奪冠
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決賽
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四強
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８強
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贏16強
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從小組賽晉級
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+500
|
+220
|Even
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-160
|
-450
|
-10000
|
|
+500
|
+300
|
+130
|
-135
|
-230
|
-5000
|
|
+650
|
+300
|
+140
|
-145
|
-320
|
-10000
|
|
+800
|
+360
|
+180
|
-120
|
-370
|
-10000
|
|
+850
|
+400
|
+190
|
-110
|
-340
|
-10000
|
|
11-1
|
+500
|
+200
|Even
|
-230
|
-5000
|
|
14-1
|
+550
|
+260
|
+130
|
-310
|
-10000
|
|
20-1
|
+900
|
+450
|
+180
|
-115
|
-1400
|
|
30-1
|
12-1
|
+550
|
+260
|
+275
|
-900
|
|
35-1
|
12-1
|
+500
|
+150
|
-230
|
-3500
|
|
40-1
|
18-1
|
+700
|
+280
|
+240
|
-1000
|
|
50-1
|
22-1
|
10-1
|
+350
|
+425
|
-1000
|
|
50-1
|
25-1
|
11-1
|
+400
|
+250
|
-400
|
|
60-1
|
18-1
|
+850
|
+275
|
+120
|
-900
|
|
65-1
|
20-1
|
+650
|
+300
|
+370
|
-1000
|
|
75-1
|
25-1
|
12-1
|
+350
|
+110
|
-1000
|
|
80-1
|
18-1
|
+850
|
+275
|
-105
|
-1800
|
|
80-1
|
28-1
|
10-1
|
+400
|
+350
|
-575
|
|
90-1
|
35-1
|
14-1
|
+550
|
+350
|
-900
|
|
100-1
|
25-1
|
+900
|
+300
|
+200
|
-400
|
|
100-1
|
50-1
|
14-1
|
+650
|
+350
|
-250
|
|
110-1
|
40-1
|
18-1
|
+650
|
+750
|
-230
|
|
150-1
|
40-1
|
16-1
|
+700
|
+450
|
-500
|
|
150-1
|
65-1
|
25-1
|
+800
|
+425
|
-200
|
|
200-1
|
40-1
|
16-1
|
+450
|
+190
|
-750
|
|
200-1
|
80-1
|
28-1
|
+800
|
+900
|
-310
|
|
250-1
|
80-1
|
25-1
|
+750
|
+240
|
-310
|
|
250-1
|
80-1
|
28-1
|
10-1
|
+600
|
-500
|
|
250-1
|
80-1
|
30-1
|
+850
|
+370
|
-240
|
|
300-1
|
80-1
|
30-1
|
+900
|
+400
|
-340
|
|
300-1
|
80-1
|
30-1
|
12-1
|
10-1
|
-145
|
|
350-1
|
65-1
|
20-1
|
+800
|
+700
|
-310
|
|
450-1
|
65-1
|
28-1
|
+650
|
+300
|
-330
|
|
500-1
|
100-1
|
40-1
|
10-1
|
+450
|
-310
|
|
500-1
|
100-1
|
65-1
|
16-1
|
+700
|
-115
|
|
500-1
|
200-1
|
80-1
|
20-1
|
11-1
|
+130
|
|
700-1
|
150-1
|
40-1
|
16-1
|
11-1
|
-120
|
|
800-1
|
250-1
|
100-1
|
20-1
|
12-1
|
+120
|
|
1000-1
|
250-1
|
80-1
|
22-1
|
18-1
|
Even
|
|
1000-1
|
250-1
|
100-1
|
30-1
|
30-1
|
+220
|
|
1000-1
|
250-1
|
150-1
|
35-1
|
28-1
|
+240
|
|
1000-1
|
300-1
|
100-1
|
35-1
|
35-1
|
+225
|
|
1000-1
|
300-1
|
250-1
|
40-1
|
25-1
|
+225
|
|
1000-1
|
400-1
|
100-1
|
65-1
|
50-1
|
+450
|
|
1000-1
|
500-1
|
250-1
|
50-1
|
40-1
|
+250
|
|
2000-1
|
500-1
|
250-1
|
50-1
|
40-1
|
+350
|
|
2000-1
|
500-1
|
500-1
|
150-1
|
130-1
|
12-1
|
|
2500-1
|
500-1
|
500-1
|
150-1
|
150-1
|
+800
根據知名博彩公司BetMGM開出的最新奪冠賠率，法國與西班牙最受看好，而地主國之一的美國在抽籤後賠率也有所縮小。以下為奪冠賠率前段班與焦點球隊排名：
|國家排名
|賠率
|法國
|+450
|西班牙
|+500
|英格蘭
|+650
|阿根廷、巴西
|+800
|葡萄牙
|10-1
|德國
|14-1
|荷蘭
|20-1
|美國
|40-1
|組別
|焦點球隊
|分析師最佳預測推薦
|A組
|墨西哥、韓國
|韓國奪得A組第一(+350)
|B組
|瑞士、加拿大
|瑞士奪得B組第一(-125)
|C組
|巴西、摩洛哥
|蘇格蘭於C組墊底(+500)
|D組
|美國、土耳其
|澳洲於D組墊底(+145)
|E組
|德國、厄瓜多
|厄瓜多奪得E組第一(+350)
|F組
|荷蘭、日本
|日本奪得F組第一(+300)
|G組
|比利時、埃及
|紐西蘭於G組墊底(-185)
|H組
|西班牙、烏拉圭
|沙烏地阿拉伯於H組墊底(+125)
|I組
|法國、塞內加爾
|塞內加爾奪得I組第一(+700)
|J組
|阿根廷、奧地利
|阿根廷第一、阿爾及利亞第二(+190)
|K組
|葡萄牙、哥倫比亞
|哥倫比亞奪得K組第一(+250)
|L組
|英格蘭、克羅埃西亞
|巴拿馬成功晉級32強(+220)
代表賽事最佳球員的「金球獎」（Golden Ball）同樣是全球焦點。根據知名博彩公司DraftKings體育博彩截至5月中旬的最新賠率顯示，英格蘭隊神鋒哈里·凱恩目前最受看好，而西班牙天才新星拉明·亞馬爾與法國巨星基利安·姆巴佩則緊隨其後。
以下為本屆世界盃金球獎前六大熱門球員的最新賠率與核心看點：
📍凱恩（Harry Kane，英格蘭）｜賠率 +750
凱恩曾在2018年俄羅斯世界盃以6個進球奪得金靴獎，他不僅是英格蘭隊史的進球王，在2025年的國家隊賽事中更繳出7場高達9進球的驚人效率。身為英格蘭的進攻核心，他被博彩公司視為奪得本屆MVP的最大熱門。
📍亞馬爾（Lamine Yamal，西班牙）｜賠率 +800
這位不滿20歲的西班牙「超級新星」，已被全球足壇公認為未來最具統治力的巨星，甚至被許多專家視為下一個能並肩梅西與C羅的現象級球員。其驚人的天賦讓他的金球獎賠率飆升至第二位。
📍基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé，法國）｜賠率 +900
姆巴佩在上屆2022年卡達世界盃表現神勇，雖然在金球獎爭奪中惜敗梅西，但他憑藉單屆8個進球成功捧回金靴獎。今年正值巔峰的他，依然是帶領法國隊衝擊冠軍與個人榮譽的核心王牌。
📍麥可·奧利斯（Michael Akpovie Olise，法國）｜賠率 +1000
本賽季效力於拜仁慕尼黑的奧利斯表現大放異彩，在23場先發中砍下15個進球。本屆世界盃他將與姆巴佩聯手組成法蘭西大軍最恐怖的進攻鋒線，其極高的上限也反映在賠率榜前四的看好度上。
📍梅西（Lionel Messi阿根廷）｜賠率 +1200
在世界盃歷史上，金球獎至今僅頒發過11次，而梅西是歷史上唯一一位兩度奪得世界盃金球獎（2014年與2022年）的傳奇。若這屆賽事他能獲得穩定的上場時間，衛冕MVP的競爭力依舊不容忽視。
📍維尼修斯（Vinicius Junior，巴西）｜賠率 +1600
身為森巴軍團的招牌球星，維尼修斯在上屆卡達世界盃初試啼聲便繳出1進球、2助攻的優異成績。經過四年的磨練，在皇馬大殺四方的他，將承載著巴西隊爭冠與衝擊個人最高榮譽的期望。
要奪下金靴獎，球員通常必須效力於能走得深遠的傳統強權，且多半是陣中的十二碼罰球第一劊子手。
📍最大熱門：法國隊姆巴佩（+600）、英格蘭隊凱恩（+700）。兩人皆效力於奪冠大熱門球隊，且分別是前兩屆的得主。
📍傳奇球星：若阿根廷隊梅西（12-1）確定有足夠上場時間，依然是極具威脅的人選。
📍高賠率黑馬：西班牙隊奧亞薩瓦爾（33-1）以及巴西隊拉菲尼亞（33-1）。兩隊同屬奪冠熱門，且這兩位球員皆有極高的機率操刀國家隊的十二碼罰球，在帳面上具備以小博大的投資價值。
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