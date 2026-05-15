組別 焦點球隊 分析師最佳預測推薦 A組 墨西哥、韓國 韓國奪得A組第一(+350) B組 瑞士、加拿大 瑞士奪得B組第一(-125) C組 巴西、摩洛哥 蘇格蘭於C組墊底(+500) D組 美國、土耳其 澳洲於D組墊底(+145) E組 德國、厄瓜多 厄瓜多奪得E組第一(+350) F組 荷蘭、日本 日本奪得F組第一(+300) G組 比利時、埃及 紐西蘭於G組墊底(-185) H組 西班牙、烏拉圭 沙烏地阿拉伯於H組墊底(+125) I組 法國、塞內加爾 塞內加爾奪得I組第一(+700) J組 阿根廷、奧地利 阿根廷第一、阿爾及利亞第二(+190) K組 葡萄牙、哥倫比亞 哥倫比亞奪得K組第一(+250) L組 英格蘭、克羅埃西亞 巴拿馬成功晉級32強(+220)

▲西班牙本屆依舊是奪冠大熱門，有望捧起大力神盃。（圖／取自FIFA世界盃 X）

2026世界盃金球獎（MVP）熱門人選

▲凱恩曾在2018年俄羅斯世界盃以6個進球奪得金靴獎，也是英格蘭隊史的進球王，被看好拿下本屆金球獎。（圖／路透／達志影像）

2026世界盃金靴獎（進球王）熱門人選

▲隊伍有實力，個人進球能力ㄧ法國隊姆巴佩很有機會拿下本屆金靴獎。（圖／美聯社／達志影像）

代表賽事最佳球員的「金球獎」（Golden Ball）同樣是全球焦點。根據知名博彩公司DraftKings體育博彩截至5月中旬的最新賠率顯示，英格蘭隊神鋒哈里·凱恩目前最受看好，而西班牙天才新星拉明·亞馬爾與法國巨星基利安·姆巴佩則緊隨其後。以下為本屆世界盃金球獎前六大熱門球員的最新賠率與核心看點：｜賠率 +750凱恩曾在2018年俄羅斯世界盃以6個進球奪得金靴獎，他不僅是英格蘭隊史的進球王，在2025年的國家隊賽事中更繳出7場高達9進球的驚人效率。身為英格蘭的進攻核心，他被博彩公司視為奪得本屆MVP的最大熱門。｜賠率 +800這位不滿20歲的西班牙「超級新星」，已被全球足壇公認為未來最具統治力的巨星，甚至被許多專家視為下一個能並肩梅西與C羅的現象級球員。其驚人的天賦讓他的金球獎賠率飆升至第二位。｜賠率 +900姆巴佩在上屆2022年卡達世界盃表現神勇，雖然在金球獎爭奪中惜敗梅西，但他憑藉單屆8個進球成功捧回金靴獎。今年正值巔峰的他，依然是帶領法國隊衝擊冠軍與個人榮譽的核心王牌。｜賠率 +1000本賽季效力於拜仁慕尼黑的奧利斯表現大放異彩，在23場先發中砍下15個進球。本屆世界盃他將與姆巴佩聯手組成法蘭西大軍最恐怖的進攻鋒線，其極高的上限也反映在賠率榜前四的看好度上。｜賠率 +1200在世界盃歷史上，金球獎至今僅頒發過11次，而梅西是歷史上唯一一位兩度奪得世界盃金球獎（2014年與2022年）的傳奇。若這屆賽事他能獲得穩定的上場時間，衛冕MVP的競爭力依舊不容忽視。身為森巴軍團的招牌球星，維尼修斯在上屆卡達世界盃初試啼聲便繳出1進球、2助攻的優異成績。經過四年的磨練，在皇馬大殺四方的他，將承載著巴西隊爭冠與衝擊個人最高榮譽的期望。要奪下金靴獎，球員通常必須效力於能走得深遠的傳統強權，且多半是陣中的十二碼罰球第一劊子手。📍最大熱門：法國隊姆巴佩（+600）、英格蘭隊凱恩（+700）。兩人皆效力於奪冠大熱門球隊，且分別是前兩屆的得主。📍傳奇球星：若阿根廷隊梅西（12-1）確定有足夠上場時間，依然是極具威脅的人選。📍高賠率黑馬：西班牙隊奧亞薩瓦爾（33-1）以及巴西隊拉菲尼亞（33-1）。兩隊同屬奪冠熱門，且這兩位球員皆有極高的機率操刀國家隊的十二碼罰球，在帳面上具備以小博大的投資價值。