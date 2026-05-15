隨著2026年美加墨世界盃即將在下個月點燃戰火，這不僅是首度擴軍至48支球隊的歷史性賽事，更是全球體壇關注的焦點。本屆賽制分為12個小組，每組4隊，小組前兩名與8支戰績最好的第三名球隊將晉級32強，衛冕球隊為阿根廷隊。每一屆世界盃的都吸引無數球迷預設最終結果，《NOWNEWS》也整理目前賠率與小組賽晉級預測懶人包，提供球迷參考。

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🟡本文重點摘要

📍ESPN預測各國世界盃個階段晉級賠率
📍2026世界盃奪冠熱門賠率
📍2026世界盃奪冠熱門賠率
📍世界盃小組賽戰況預測與最佳投注
📍2026世界盃金球獎（MVP）熱門人選
📍2026世界盃金靴獎（進球王）熱門人選

▲2026年美加墨世界盃即將在下個月點燃戰火。（圖／2026世界盃 X）
▲2026年美加墨世界盃即將在下個月點燃戰火。（圖／2026世界盃 X）
ESPN預測各國世界盃個階段晉級賠率

 
團隊
奪冠
決賽
四強
８強
贏16強

從小組賽晉級
+500
+220
Even
-160
-450
-10000
+500
+300
+130
-135
-230
-5000
+650
+300
+140
-145
-320
-10000
+800
+360
+180
-120
-370
-10000
+850
+400
+190
-110
-340
-10000
11-1
+500
+200
Even
-230
-5000
14-1
+550
+260
+130
-310
-10000
20-1
+900
+450
+180
-115
-1400
30-1
12-1
+550
+260
+275
-900
35-1
12-1
+500
+150
-230
-3500
40-1
18-1
+700
+280
+240
-1000
50-1
22-1
10-1
+350
+425
-1000
50-1
25-1
11-1
+400
+250
-400
60-1
18-1
+850
+275
+120
-900
65-1
20-1
+650
+300
+370
-1000
75-1
25-1
12-1
+350
+110
-1000
80-1
18-1
+850
+275
-105
-1800
80-1
28-1
10-1
+400
+350
-575
90-1
35-1
14-1
+550
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25-1
+900
+300
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100-1
50-1
14-1
+650
+350
-250
110-1
40-1
18-1
+650
+750
-230
150-1
40-1
16-1
+700
+450
-500
150-1
65-1
25-1
+800
+425
-200
200-1
40-1
16-1
+450
+190
-750
200-1
80-1
28-1
+800
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-310
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25-1
+750
+240
-310
250-1
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28-1
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+900
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-340
300-1
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30-1
12-1
10-1
-145
350-1
65-1
20-1
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28-1
+650
+300
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500-1
100-1
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+450
-310
500-1
100-1
65-1
16-1
+700
-115
500-1
200-1
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20-1
11-1
+130
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150-1
40-1
16-1
11-1
-120
800-1
250-1
100-1
20-1
12-1
+120
1000-1
250-1
80-1
22-1
18-1
Even
1000-1
250-1
100-1
30-1
30-1
+220
1000-1
250-1
150-1
35-1
28-1
+240
1000-1
300-1
100-1
35-1
35-1
+225
1000-1
300-1
250-1
40-1
25-1
+225
1000-1
400-1
100-1
65-1
50-1
+450
1000-1
500-1
250-1
50-1
40-1
+250
2000-1
500-1
250-1
50-1
40-1
+350
2000-1
500-1
500-1
150-1
130-1
12-1
2500-1
500-1
500-1
150-1
150-1
+800
▲2026世界盃各組國家一覽。
▲2026世界盃各組國家一覽。
2026世界盃奪冠熱門賠率

根據知名博彩公司BetMGM開出的最新奪冠賠率，法國與西班牙最受看好，而地主國之一的美國在抽籤後賠率也有所縮小。以下為奪冠賠率前段班與焦點球隊排名：

國家排名 賠率
法國 +450
西班牙 +500
英格蘭 +650
阿根廷、巴西 +800
葡萄牙 10-1
德國 14-1
荷蘭 20-1
美國 40-1
▲梅西上一屆率領阿根廷奪冠，被譽為是世界盃世上最經典的比賽。（圖／取自FIFA世界盃官方 X）
▲梅西上一屆率領阿根廷奪冠，被譽為是世界盃世上最經典的比賽。（圖／取自FIFA世界盃官方 X）

世界盃小組賽戰況預測與最佳投注 

針對擴軍後的全新小組賽賽制，資深體育博彩分析師保羅卡爾（Paul Carr）針對12個小組給出了各組最具價值的投注預測。由於晉級名額增加，預測各組第一名或墊底球隊成為較熱門的選擇。

組別 焦點球隊 分析師最佳預測推薦
A組 墨西哥、韓國 韓國奪得A組第一(+350)
B組 瑞士、加拿大 瑞士奪得B組第一(-125)
C組 巴西、摩洛哥 蘇格蘭於C組墊底(+500)
D組 美國、土耳其 澳洲於D組墊底(+145)
E組 德國、厄瓜多 厄瓜多奪得E組第一(+350)
F組 荷蘭、日本 日本奪得F組第一(+300)
G組 比利時、埃及 紐西蘭於G組墊底(-185)
H組 西班牙、烏拉圭 沙烏地阿拉伯於H組墊底(+125)
I組 法國、塞內加爾 塞內加爾奪得I組第一(+700)
J組 阿根廷、奧地利 阿根廷第一、阿爾及利亞第二(+190)
K組 葡萄牙、哥倫比亞 哥倫比亞奪得K組第一(+250)
L組 英格蘭、克羅埃西亞 巴拿馬成功晉級32強(+220)
▲西班牙本屆依舊是奪冠大熱門，有望捧起大力神盃。（圖／取自FIFA世界盃 X）
▲西班牙本屆依舊是奪冠大熱門，有望捧起大力神盃。（圖／取自FIFA世界盃 X）
2026世界盃金球獎（MVP）熱門人選

代表賽事最佳球員的「金球獎」（Golden Ball）同樣是全球焦點。根據知名博彩公司DraftKings體育博彩截至5月中旬的最新賠率顯示，英格蘭隊神鋒哈里·凱恩目前最受看好，而西班牙天才新星拉明·亞馬爾與法國巨星基利安·姆巴佩則緊隨其後。

以下為本屆世界盃金球獎前六大熱門球員的最新賠率與核心看點：

📍凱恩（Harry Kane，英格蘭）｜賠率 +750

凱恩曾在2018年俄羅斯世界盃以6個進球奪得金靴獎，他不僅是英格蘭隊史的進球王，在2025年的國家隊賽事中更繳出7場高達9進球的驚人效率。身為英格蘭的進攻核心，他被博彩公司視為奪得本屆MVP的最大熱門。

📍亞馬爾（Lamine Yamal，西班牙）｜賠率 +800

這位不滿20歲的西班牙「超級新星」，已被全球足壇公認為未來最具統治力的巨星，甚至被許多專家視為下一個能並肩梅西與C羅的現象級球員。其驚人的天賦讓他的金球獎賠率飆升至第二位。

📍基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé，法國）｜賠率 +900

姆巴佩在上屆2022年卡達世界盃表現神勇，雖然在金球獎爭奪中惜敗梅西，但他憑藉單屆8個進球成功捧回金靴獎。今年正值巔峰的他，依然是帶領法國隊衝擊冠軍與個人榮譽的核心王牌。

📍麥可·奧利斯（Michael Akpovie Olise，法國）｜賠率 +1000

本賽季效力於拜仁慕尼黑的奧利斯表現大放異彩，在23場先發中砍下15個進球。本屆世界盃他將與姆巴佩聯手組成法蘭西大軍最恐怖的進攻鋒線，其極高的上限也反映在賠率榜前四的看好度上。

📍梅西（Lionel Messi阿根廷）｜賠率 +1200

在世界盃歷史上，金球獎至今僅頒發過11次，而梅西是歷史上唯一一位兩度奪得世界盃金球獎（2014年與2022年）的傳奇。若這屆賽事他能獲得穩定的上場時間，衛冕MVP的競爭力依舊不容忽視。

📍維尼修斯（Vinicius Junior，巴西）｜賠率 +1600

身為森巴軍團的招牌球星，維尼修斯在上屆卡達世界盃初試啼聲便繳出1進球、2助攻的優異成績。經過四年的磨練，在皇馬大殺四方的他，將承載著巴西隊爭冠與衝擊個人最高榮譽的期望。

▲凱恩曾在2018年俄羅斯世界盃以6個進球奪得金靴獎，也是英格蘭隊史的進球王，被看好拿下本屆金球獎。（圖／路透／達志影像）
▲凱恩曾在2018年俄羅斯世界盃以6個進球奪得金靴獎，也是英格蘭隊史的進球王，被看好拿下本屆金球獎。（圖／路透／達志影像）
2026世界盃金靴獎（進球王）熱門人選

要奪下金靴獎，球員通常必須效力於能走得深遠的傳統強權，且多半是陣中的十二碼罰球第一劊子手。

📍最大熱門：法國隊姆巴佩（+600）、英格蘭隊凱恩（+700）。兩人皆效力於奪冠大熱門球隊，且分別是前兩屆的得主。

📍傳奇球星：若阿根廷隊梅西（12-1）確定有足夠上場時間，依然是極具威脅的人選。

📍高賠率黑馬：西班牙隊奧亞薩瓦爾（33-1）以及巴西隊拉菲尼亞（33-1）。兩隊同屬奪冠熱門，且這兩位球員皆有極高的機率操刀國家隊的十二碼罰球，在帳面上具備以小博大的投資價值。

▲隊伍有實力，個人進球能力ㄧ法國隊姆巴佩很有機會拿下本屆金靴獎。（圖／美聯社／達志影像）
▲隊伍有實力，個人進球能力ㄧ法國隊姆巴佩很有機會拿下本屆金靴獎。（圖／美聯社／達志影像）


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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...