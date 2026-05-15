備受關注的2026年美加墨世界盃中國大陸地區轉播權談判傳出重大進展。根據《揚子晚報》報導、《明報》等多家香港媒體轉述，中央廣播電視總台（央視）已正式獲得本屆世界盃賽事版權。據悉，國際足聯（FIFA）在經過多輪拉鋸後做出「重大讓步」，《香港經濟日報》報導指出，「多個渠道信息顯示」可能是以1.1億美元（約合8億元人民幣）的價格達成協議，但尚未有證實。
FIFA代表團親赴北京 談判僵局終破冰
2026年世界盃轉播權先前曾因FIFA「獅子大開口」而陷入僵局。據悉，FIFA最初報價高達2.5億至3億美元，與中方預算的6000萬至8000萬美元存在巨大鴻溝。為了解決僵局，國際足聯秘書長馬蒂亞斯·格拉夫斯特倫（Mattias Grafström）本週親率代表團抵達北京，與中國足協主席宋凱及央視高層展開深度會談。
5月14日下午，格拉夫斯特倫一行更在中國足協副主席楊旭陪同下，參觀考察了北京工人體育場。市場消息指出，FIFA最終考量到中國市場的特殊性及版權市場回歸理性的趨勢，選擇大幅降價，雙方可能於5月下半月正式官宣。
史上規模最大世界盃 48隊新制上演百場對決
2026年世界盃將於6月11日至7月19日由美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦。這不僅是歷史上首次由三國共同承辦，更是世界盃「擴軍」後的首秀，球隊由32支球隊增加至48支，比賽總場次由64場激增至104場。
轉播模式將延續「央視獨家採購+國內平台分銷」模式，這意味著央視仍是中國大陸地區唯一的版權談判主體。
市場去泡沫化 版權價格重回理性
回顧過往，中國的世界盃版權價格曾一路狂飆。2002年及2006年，央視僅花費約2400萬美元買斷；而到了2018年與2022年，打包價格已漲至3億至4億美元。短短20年間，版權價格翻了近17倍。
然而，隨著樂視體育等過度競爭的時代結束，騰訊、愛奇藝等平台在體育版圖上轉趨收縮，體育賽事版權市場開始去泡沫化。業內人士分析，此次成交價顯示出FIFA與中方達成了一種「專業的妥協」，也反映了全球體育版權採購趨於務實的現況。
據悉，雙方下一步談判重點可能將2026年與2030年世界盃轉播權進行打包處理。2030年世界盃將由摩洛哥、葡萄牙、西班牙等六國聯合承辦，跨越三大洲的獨特賽制預期將帶來更多商業潛力。
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2026年世界盃轉播權先前曾因FIFA「獅子大開口」而陷入僵局。據悉，FIFA最初報價高達2.5億至3億美元，與中方預算的6000萬至8000萬美元存在巨大鴻溝。為了解決僵局，國際足聯秘書長馬蒂亞斯·格拉夫斯特倫（Mattias Grafström）本週親率代表團抵達北京，與中國足協主席宋凱及央視高層展開深度會談。
5月14日下午，格拉夫斯特倫一行更在中國足協副主席楊旭陪同下，參觀考察了北京工人體育場。市場消息指出，FIFA最終考量到中國市場的特殊性及版權市場回歸理性的趨勢，選擇大幅降價，雙方可能於5月下半月正式官宣。
史上規模最大世界盃 48隊新制上演百場對決
2026年世界盃將於6月11日至7月19日由美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦。這不僅是歷史上首次由三國共同承辦，更是世界盃「擴軍」後的首秀，球隊由32支球隊增加至48支，比賽總場次由64場激增至104場。
轉播模式將延續「央視獨家採購+國內平台分銷」模式，這意味著央視仍是中國大陸地區唯一的版權談判主體。
市場去泡沫化 版權價格重回理性
回顧過往，中國的世界盃版權價格曾一路狂飆。2002年及2006年，央視僅花費約2400萬美元買斷；而到了2018年與2022年，打包價格已漲至3億至4億美元。短短20年間，版權價格翻了近17倍。
然而，隨著樂視體育等過度競爭的時代結束，騰訊、愛奇藝等平台在體育版圖上轉趨收縮，體育賽事版權市場開始去泡沫化。業內人士分析，此次成交價顯示出FIFA與中方達成了一種「專業的妥協」，也反映了全球體育版權採購趨於務實的現況。
據悉，雙方下一步談判重點可能將2026年與2030年世界盃轉播權進行打包處理。2030年世界盃將由摩洛哥、葡萄牙、西班牙等六國聯合承辦，跨越三大洲的獨特賽制預期將帶來更多商業潛力。
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