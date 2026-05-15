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金州勇士隊日前正式宣布，已與傳奇總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）達成一份為期兩年的續約協議。然而，根據美媒《ESPN》與《Fullcourtpass》的最新爆料，這份合約差點就不會存在——因為科爾在幾週前，原本已經接近百分之百確定要在此賽季結束後宣布退休。報導引述知情人士透露，科爾在今年4月附加賽對陣洛杉磯快艇隊的前夕，內心其實已做好了告別準備。當時他甚至向妻子與親近幕僚表達了去意，認為執教12個賽季的旅程已經走到了自然終點。「我想我的時間已經到了，」科爾曾私下向幕僚坦言，由於長年的慢性背傷壓力，加上球隊正處於新老交替的陣痛期，他一度認為「新血與新想法」對這支球隊會更有利。據悉，當時他退休的意願高達95%。然而，這一切在勇士於附加賽中逆轉擊敗快艇的那一夜發生了翻天覆地的變化。那場比賽中，勇士隊在落後雙位數的情況下，靠著柯瑞（Stephen Curry）與老將霍福德（Al Horford）的關鍵三分球發動瘋狂大反撲，最終以126：121險勝快艇。這場熱血沸騰的勝利，讓科爾重新找回了籃球最純粹的競爭渴望。勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在續約記者會上強調，科爾對勇士隊的貢獻遠不止於四座總冠軍。執教12個賽季以來，科爾累積了的戰績，是勇士隊史勝場數最多的教練，更是聯盟史上第四快達成600勝的主帥，僅次於傑克森（Phil Jackson）、萊利（Pat Riley）與波波維奇（Gregg Popovich）。「科爾的影響力深植於球隊文化中，」鄧利維說道，「他的領導力奠定了這支球隊的基調，我們非常興奮能與他繼續這段傳奇旅程。」隨著這份為期兩年的合約生效，科爾將繼續帶領灣區大軍爭逐最後的榮耀。對於勇士迷而言，這不僅是留住了一位名帥，更保住了勇士王朝最核心的一塊戰術拼圖。