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在聖安東尼奧馬刺隊球館的東南角，媒體發布會的講台前，德文·瓦塞爾（Devin Vassell）正望著遠處一個花白的身影。那是一手拄著長手杖、嘴角帶著內斂笑意的傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）。雖然他已不再坐在板凳席的首位，但在這支62勝的爭冠強隊中，波波維奇正以代號「El Jefe」（大佬）的身分，發揮著無可替代的影響力。自2024年11月突發中風後，波波維奇正式將教鞭交給了昔日助教米奇·約翰遜（Mitch Johnson）。然而，退休後的波波維奇並未遠離賽場，他轉任籃球運營總裁，並換上印有「El Jefe」字樣的衣服亮相。他的核心工作不再是戰術板上的X與O，而是為這群年輕球員提供最真實的「真相」。「說到底，他永遠會給你最真實的反饋，坦誠告訴你現狀，」瓦塞爾說道，「這正是你最需要聽到的。周遭總有虛言空話，但他始終願意做那個講真話的人。」馬刺隊本賽季的驚喜新秀卡特·布萊恩特（Carter Bryant）透露，波波維奇對球員的關懷早已超越了職位描述。布萊恩特在輪換順位上甚至一度壓過老將巴恩斯（Harrison Barnes），這背後離不開波波維奇的一對一指導。「有時候剛打完比賽，我們還在更衣室，他的電話就打過來了，我都來不及接，」布萊恩特笑著告訴《The Athletic》，「幾乎每場賽後他都會給我發消息，我一週大約會和他通三次電話。」這種來自歷史最佳教頭的直接點撥，讓這位20歲的新秀在季後賽的高壓下反而比例行賽更加從容。波波維奇的存在感遍布球館。馬刺執行長R.C. 布福德（R. C. Buford）透露，波波維奇每周有四天會來球館進行中風康復訓練，而球團傳奇石佛鄧肯（Tim Duncan）總是隨侍在側。這份情誼並非要求，而是發自內心。即便球隊遠征歸來，波波維奇也會親自開車出現在機場停機坪。替補控衛麥勞夫林（Jordan McLaughlin）提到：「我們都認得他的車，只要看到那台車，就知道他始終站在我們身後，心裡特別踏實。」在西部半決賽第四戰，當文班亞馬（Victor Wembanyama）因驅逐出場感到沮喪時，波波維奇第一時間出現在他身邊談心。「他特意到場，讓這番談心更有分量，」文班亞馬說，「只要他開口，全隊都會認真傾聽。」現在的馬刺隊由約翰遜教練團隊全權負責日常運營，波波維奇則扮演了填補空白的角色。布萊恩特感嘆，有時候主帥的叮囑聽久了會累，但偶爾聽聽這位「幕後大佬」的人生道理，反而更容易豁然開朗。波波維奇教會球員的不僅是籃球，更多的是關於對生活的敬畏、對家庭的關懷。瓦塞爾感性地表示：「他教會我不要把擁有的一切視作理所當然。籃球終究只是籃球，人生的意義遠不止於此。」當馬刺隊距離西區決賽僅剩一步之遙時，這群年輕人知道，無論場上發生什麼，回到更衣室後，那位花白頭髮的老人、那位「大佬」，永遠會在那裡提供最溫暖也最真實的支持。