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過去連3年慘吞超過100敗、被戲稱為大聯盟超級爛隊的芝加哥白襪隊今（15）日在主場以6：2擊退堪薩斯皇家隊，豪取近期一波5連勝。這場勝利不僅讓白襪球迷沸騰，更是球隊自2022年10月以來，勝率首度突破5成大關。除了日籍重砲村上宗隆的加入帶來新氣象，剛被紐約洋基隊釋出的老將葛里查克（Randal Grichuk）更是上演絕地復仇，一發逆轉兩分砲直接氣炸紐約球迷。今年26歲的日本當家強打村上宗隆，本季挑戰大聯盟加盟白襪後，迅速成為球隊重建的核心。今天的比賽中村上宗隆雖然1打數沒有安打，但他展現極致的選球耐心，全場狂選3次四死球保送上壘，成功扮演串聯攻勢的關鍵角色。在村上等新戰力的帶動下，這支過去幾年弱不禁風的球隊徹底脫胎換骨，展現出韌性十足的強隊球風，時隔3年半勝率再重回5成以上。而此役的頭號功臣，當屬現年34歲的外野老將葛里查克。他日前因在洋基隊表現低迷，出賽16場打擊率僅1成94，在本月遭到條紋軍無情釋出。沒想到，白襪隊在5月5日以大聯盟合約簽下他後，葛里查克竟迎來生涯第二春。今日葛里查克單場3打數敲出2安打，包含首局一發驚天逆轉的第3轟，全場狂灌4分打點。來到白襪僅僅出賽8場，他便繳出高達3成13的打擊率、3發全壘打與7分打點。這種「在洋基打不出來、轉隊就量產」的超神表現，讓紐約體育媒體《Heavy》特別撰文關注，並形容洋基球迷此時正「咬牙切齒」。《Heavy》報導中摘錄了大量洋基球迷在社群上的崩潰留言，不少人怒吼：「洋基當初到底是為什麼放走他？」、「在紐約像死屍，一走就變神？」也有白襪迷反串狂酸：「感謝洋基送禮！謝謝洋基放走葛里查克！」收下5連勝的白襪隊，明（16）日起將在主場迎戰同城勁旅芝加哥小熊隊，展開備受矚目的芝加哥內戰。