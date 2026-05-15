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日本國家隊2026世界盃26人名單

日本足球協會（JFA）今（15）日正式公佈即將於6月11日開幕的2026年美加墨世界盃日本代表隊26人最終名單。總教練森保一在東京都內酒店召開記者會，強調將秉持「凡事徹底」的精神，團結一心戰鬥到最後一刻。在這份名單中，多位效力於歐洲五大聯賽的核心球員如期入選。其中包括在西甲表現優異的久保建英（皇家社會）以及德甲勁旅的堂安律（法蘭克福）。最受關注的傷兵復出情況也趨於明朗，效力於荷甲阿賈克斯的冨安健洋，先前雖在英國遠征時因傷缺陣，此次順利入列。利物浦球星遠藤航雖然在2月遭遇左腳踝傷勢，仍被納入名單，預計將繼續擔任球隊的精神領袖。然而，傷病潮也讓日本隊失去了幾位進攻核心。最令球迷感到遺憾的是英超布萊頓球星三笘薰，他在5月9日遭遇左大腿後側傷勢，確定趕不上世界盃。此外，去年底遭遇左膝十字韌帶重傷的南野拓實，以及中場大將守田英正也都未能進入最終名單。森保一教練在會上感性表示：「雖然最終只能選出26人，但我對所有曾為日本隊奮戰、以及渴望披上國家隊戰袍的球員深表感謝。」早川友基（鹿島鹿角）、大迫敬介（廣島三箭）、鈴木彩艷（帕爾馬）長友佑都（FC東京）、谷口彰悟（聖圖爾登）、板倉滉（阿賈克斯）、渡邊剛（飛燕諾）、冨安健洋（阿賈克斯）、伊藤洋輝（拜仁慕尼黑）、瀬古步夢（勒哈費爾）、菅原由勢（不萊梅）、鈴木淳之介（哥本哈根）遠藤航（利物浦）、伊東純也（亨克）、鎌田大地（水晶宮）、小川航基（NEC奈梅亨）、前田大然（塞爾提克）、堂安律（法蘭克福）、上田綺世（飛燕諾）、田中碧（里茲聯）、中村敬斗（漢斯）、佐野海舟（美因茲）、久保建英（皇家社會）、鈴木唯人（弗萊堡）、鹽貝健人（沃夫斯堡）、後藤啓介（聖圖爾登）