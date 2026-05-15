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洛杉磯湖人隊在季後賽次輪出局後，不僅面臨球員異動的壓力，球隊內部的矛盾也逐漸浮上檯面。美國知名球評史密斯（Stephen A. Smith）日前在節目中語出驚人地表示，湖人隊高層與詹姆斯（LeBron James）及其經紀公司Klutch Sports的關係已降至冰點，甚至直言高層對詹姆斯「操縱輿論」的手法感到極度反感。史密斯在節目中毫不留情地揭露，湖人內部對於詹姆斯及其核心團隊的負面情緒已是不爭的事實。他表示：「他們（湖人高層）並不是特別喜歡他，這就是問題的癥結所在。雖然他們絕對不會在公開場合承認這一點，但你知道Klutch Sports、里奇·保羅（Rich Paul）和詹姆斯，已經徹底讓他們感到反感了。」史密斯指出，這種「反感」並非一朝一夕，而是隨著長期以來詹姆斯團隊對球隊決策的干預，以及在休賽季期間頻繁透過媒體施壓而累積。史密斯進一步分析，詹姆斯不僅是球場上的天才，在場外的媒體戰中更是極其強大。他語帶諷刺地形容：「詹姆斯是我們見過的之一。在這個星球上，很少有人比他更擅長、也更致力於操控輿論。」外界普遍認為，每當湖人戰績不佳時，詹姆斯團隊往往能透過特定的新聞管道，將責任引導至教練團或管理層的引援不力上。這種手法雖然保護了詹姆斯的個人名聲，卻讓湖人管理層倍感壓力，並在球隊內部埋下不信任的種子。隨著詹姆斯與湖人的合約即將到期，這份「不和諧」的關係將直接影響休賽季的走向。如果湖人高層如史密斯所言，已對詹姆斯團隊的干政感到倦怠，那麼今年夏天或許是雙方分道揚鑣的轉捩點。然而，考量到詹姆斯的商業影響力與依然全能的球場表現，湖人是否有勇氣與這位當代傳奇「撕破臉」，將考驗球隊管理層與總經理佩林卡（Rob Pelinka）的決策智慧。