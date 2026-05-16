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洛杉磯湖人隊日前遭到雷霆橫掃出局後，詹姆斯（LeBron James）的未來去向掀起外界瘋狂揣測。原先外界猜測他可能在「回騎士退休」或「續留湖人」之間做抉擇，然而英國媒體《每日郵報》近日指出詹姆斯正嚴肅考慮留在洛杉磯，但轉投同城宿敵洛杉磯快艇，試圖與雷納德（Kawhi Leonard）聯手衝擊生涯最後一座總冠軍。報導指出，今年夏天將成為完全自由球員的詹姆斯，目前完全沒有退休的打算。但他之所以動了轉隊念頭，是因為他深知自己只想要再拿一座總冠軍，而他認為「目前的湖人陣容根本拿不到冠軍」。不過，知情人士也為湖人緩頰，強調詹姆斯並未完全關死留在紫金軍團的大門：「如果能回到湖人當然也是一條路，今年季後賽主要是因為唐西奇（Luka Doncic）受傷，才讓詹姆斯沒辦法在完全健康的團隊下作戰。」今年賽季詹姆斯在唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）之後退居進攻第3把交椅，仍繳出20.9分、7.2助攻、6.1籃板的全面數據。根據接近詹姆斯的內部消息來源透露：「快艇隊擁有極佳的選秀資產，如果能與雷納德以及快艇季後賽可能補進的其他綠葉球員聯手，那真的會非常棒。」現年34歲的雷納德本季依然神勇，場均狂轟28.2分、6.3籃板與1.9抄截。除了能與雷納德聯手外，快艇隊現任總教練泰隆魯（Tyronn Lue）更是吸引詹皇加盟的超級王牌。兩人曾在2016年攜手為克里夫蘭騎士隊奪下隊史首冠，彼此擁有毫無保留的信任感。有趣的是，詹姆斯的王牌經紀人保羅（Rich Paul）日前在Podcast節目《Game Over》中被逼問到快艇的陰謀論時，竟然不小心說溜嘴：「去快艇嗎？我個人挺喜歡快艇隊的。」這番話無疑為這則流言注入一劑強心針。外界質疑快艇是否有足夠預算吃下詹姆斯？美媒指出，這一切的關鍵卡在聯盟目前正在調查「雷納德與Aspiration公司的背書代言案」，若聯盟最終認定快艇涉嫌「繞過薪資上限陰謀」，聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）極有可能直接宣告雷納德現有的合約無效。屆時快艇將瞬間清出海量的薪資空間，正好能給詹姆斯奉上一張頂薪合約。目前《Sports Illustrated》與《ESPN》都已將快艇列為詹皇新東家的選項，名列勇士、騎士、湖人、快艇四大熱門之一。