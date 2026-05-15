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中職職棒富邦悍將5月13日以17：2輕取中信兄弟，其中首局就打線13分，讓先發投手李東洺安心投球，今（15）日談到該役，李東洺坦言只投5局有點可惜，「以這個分差，如果能多吃點局數，不要讓中繼投手出來是最好的。」李東洺5局投球中被兄弟打線敲7安，他認為對方擊球內容不差，「看他們過往的影片，其實他們打得也不算不好，都是打得很強勁，只是剛好到守備位置，就像以前的我們那種感覺。」李東洺透露，當時球隊替他打下2分時，就已經開始熱身，不過隨著分數越打越多，開始放慢節奏，但調整的時間真的不好抓，「抓什麼時候要再重新熱身、準備上場的感覺，所以中間大概反覆熱身了4、5次左右。」雖然手握13分領先，但李東洺首局也失掉2分，「我不想要把它（熱身太久）當藉口，第一次遇到這狀況，相信有了經驗後，會知道怎麼準備。」李東洺說，在場邊看鄭浩均被自家打線狙擊，腦中的想法是如果換成自己，該怎麼去應對，「所以我那時就在想說要怎麼可以把局面穩定下來。」雖然球隊大幅領先，但李東洺僅投5局就退場，他坦言這是最可惜的地方，「以這個分差，如果能多吃點局數，不要讓中繼投手出來是最好的。」李東洺說，該場比賽除了首局掉分，第4局也因為自己的疏忽花了不少用球數，「可能我的節奏剛好是對方很好攻擊的狀態，這也是我要學習的地方。」該場比賽李東洺被兄弟打線敲出7安，他認為兄弟打線並非打得不好，「看他們過往的影片，李東洺說，「我覺得現在包括大聯盟也都在看擊球初速，如果能把球擊得強勁，就算出局也是好的擊球，只是結果不好。要怎麼樣把結果展現出來，可能就要等運氣或是什麼，但要保持10次揮棒有8次以上能擊出強勁擊球，就成功了。」