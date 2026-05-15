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中華職棒富邦悍將今年相當有韌性，截至今（15）日賽前，團隊打擊率2成60排名聯盟第1，其中落後時的打擊率2成69、8轟，顯示球隊今年非常會打落後的比賽。悍將總教練後藤光尊透露，打線由自己決定主軸，實際安排交給首席教練森野将彥與打擊教練高國輝討論；高國輝聽到自家打線很會打落後球，苦笑說，「也不喜歡太常落後，但有這樣的成績，就能夠把氣勢拉回來，改變球隊的氣氛。」悍將賽前團隊打擊率2成60、長打率3成65，排名聯盟第1，上壘率3成19排名第2。其中悍將在落後時的打擊率2成69、8轟都排名第1，比領先時的2成62還要好，從數據上顯示，悍將今年非常有韌性，很會打落後的比賽。在悍將一軍教練團中，打擊部門有一軍打擊教練高國輝、一軍首席兼打擊教練森野将彥負責，總教練後藤光尊表示，自己不太會介入指導，主要都是由2位打教負責，「他們2位討論過後，會產出一個策略給選手。」而先發打線的佈局，後藤透露自己會先決定大致得主軸，「至於細節，像是誰打哪一棒會比較好、最近誰的狀況如何等等，都是跟打擊教練討論完後，再做最終的決定。」後藤說，如果打擊教練們有不同想法，會經過討論，再進行幫次的更換。高國輝指出，在分工上訓練會是自己為主，森野會協助選手細部修正、調整動作，打擊策略則是2人共同討論而形成，聽到落後時打擊率全聯盟第一，高國輝笑說，「也不喜歡太常落後，但有這樣的成績，就能夠把氣勢拉回來，改變球隊的氣氛。」