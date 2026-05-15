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效力於韓國職棒（KBO）韓華鷹隊的台灣左投王彥程，今（15）日迎來旅韓生涯相當具挑戰性的一戰，首度先發對決聯盟龍頭KT巫師隊。王彥程無懼對手頂尖戰力，全場狂飆展現強大壓制力，主投5局僅失2分，在隊友沈佑俊關鍵安打支援下，帶著領先優勢退場，目前暫為勝投候選人。此役是王彥程生涯首度與KT巫師交手，面對賽前勝率高達6成32的領頭羊，他展現了韓華陣中最優異先發投手的氣勢。王彥程今日最耀眼的表現莫過於其奪三振能力，本場投球頻頻讓KT巫師的強大打線空振，單場送出8次三振，成為他能多次化解危機、控制失分的關鍵。比賽進程峰迴路轉，王彥程在2局下半先行掉分，但韓華打線在4局上半展開反擊，文賢彬擊出帶有兩分打點的安打，一舉將比分以2：1逆轉。雖然KT巫師在4局下半隨即追平，將王彥程拖入苦戰，但來到關鍵的5局，韓華沈佑俊擊出帶有打點的關鍵安打，再次幫助球隊取得領先。王彥程隨後展現沉穩特質，順利完成5局下的投球任務，力保3：2的領先局勢後功成身退。總計王彥程今日主投5局失2分，防禦率依舊維持在優異水準，並帶著勝投資格退場休息。KT巫師今日推出曾代表韓國隊出征經典賽的頂尖側投高永表應戰，對王彥程而言是一場硬仗。然而，王彥程延續了5月9日對LG雙子奪勝的火熱手感，在強強對決中毫無懼色，表現甚至優於前幾場出賽的高永表。韓華鷹隊近期打線火力甦醒，昨日剛以10：1輕取培證英雄，今日面對龍頭球隊依然保持極高專注度。最終韓華牛棚順利守住領先，王彥程也成功拿下本季第4勝，同時更向聯盟證明他具備壓制頂尖強隊的絕對實力。