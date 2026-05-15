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2026世界盃法國隊26人名單

法國男足國家隊總教練德尚（Didier Deschamps）昨晚於法國電視台TF1正式公佈了征戰2026年美加墨世界盃的26人最終名單。這支目前世界排名第一的頂尖強權，將由陣中頭號球星姆巴佩（Kylian Mbappé）掛帥出征，目標是繼1998年與2018年後，為法國繡上第三顆冠軍星。這屆世界盃對57歲的德尚而言意義非凡，他已確認將在賽事結束後正式離任。作為史上唯三以球員與教練身份皆奪下世界盃冠軍的傳奇，德尚希望能以一座金盃完成完美的執教終點。現年27歲的隊長姆巴佩無疑是球隊核心，目前他在世界盃累積12顆進球，距離克洛澤（Miroslav Klose）保持的16球歷史紀錄非常接近。此外，名單中也包含新科金球獎得主奧斯曼登貝萊（Ousmane Dembélé），以及在拜仁慕尼黑表現亮眼的奧利斯（Michael Olise），前線火力堪稱全聯盟最豪華。在名單人選中，最令人意外的落選球員是效力於皇家馬德里的中場核心卡馬文加（Eduardo Camavinga）。德尚對此表示：「這是個艱難的決定。艾杜亞多在西班牙經歷了一個困難的賽季，上場時間較少且伴隨傷病。他雖然成名很早，但依然年輕，我能想像他會有多麼失望。」而在鋒線方面，英超水晶宮的前鋒馬特塔（Jean-Philippe Mateta）則成為驚喜人選。德尚透露，教練團整季都在追蹤他的表現，而他在先前的美國熱身賽中表現出色，最終贏得了前進世界盃的門票。邁尼昂（Mike Maignan）、桑巴（Brice Samba）、里瑟（Robin Risser）烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）、薩利巴（William Saliba）、迪涅（Lucas Digne）、特奧赫南德茲（Theo Hernandez）、盧卡斯赫南德茲（Lucas Hernandez）、科納特（Ibrahima Konaté）、孔德（Jules Koundé）、古斯托（Malo Gusto）、拉克羅伊（Maxence Lacroix）坎特（N'Golo Kanté）、拉比奧特（Adrien Rabiot）、科內（Manu Koné）、楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）、扎伊爾埃梅里（Warren Zaïre-Emery）阿克利烏什（Maghnes Akliouche）、姆巴佩（Kylian Mbappé）、奧斯曼登貝萊（Ousmane Dembélé）、奧利斯（Michael Olise）、杜埃（Désiré Doué）、巴爾科拉（Bradley Barcola）、謝爾基（Rayan Cherki）、圖拉姆（Marcus Thuram）、馬特塔（Jean-Philippe Mateta）本屆賽事也是世界盃首度擴軍至48隊參賽。法國被分在I組，將先後對陣非洲強權塞內加爾、睽違40年重返舞台的伊拉克以及哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威。值得一提的是，FIFA宣佈2026世界盃決賽將首度引進類似超級盃的「中場表演秀（Half-time Show）」，並邀請到瑪丹娜（Madonna）、夏奇拉（Shakira）及韓國天團BTS同台演出，為這項足球盛事注入更多娛樂元素。