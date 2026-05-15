我是廣告 請繼續往下閱讀

BWF超級500系列泰國羽球公開賽今（15）日展開男單8強爭奪戰，世界排名第6名的「台灣一哥」周天成，面對世界排名38名的韓國好手全奕陳，雙方激戰3局。周天成雖在第二局錯失2個賽末點，最終仍憑藉穩定的體力與豐富經驗，以21：18、21：23、21：14險勝，順利闖進男單4強，追平本季個人最佳成績。曾在2019年奪下泰國公開賽冠軍的周天成，本屆賽事表現穩健，先後擊敗丹麥選手霍爾姆（Ditlev Jaeger Holm）與以色列好手杜博文科（Daniil Dubovenko）。今日面對交手紀錄佔上風的全奕陳，周天成首局雖一度落後3分，但決勝階段逼迫對手連續失誤，以一波4：1攻勢先馳得點。第二局戰況陷入膠著，雙方互有領先，周天成雖兩度搶下賽末點，卻遭全奕陳頑強抵抗並化解。全奕陳在21：21平手時抓準網前機會並造成周天成回擊出界，以23：21扳回一城。進入決勝第三局，年過30的周天成體力絲毫不見下滑，始終主導比賽節奏。技術暫停後，他不僅維持4分以上的領先，最後更靠著強力殺球逼迫全奕陳回擊出界，以21：14鎖定勝利。這場勝利也讓周天成相隔一年再度於泰國站挺進4強。接下來他將面對印度名將森（Lakshya Sen）與泰國地主一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）之間的勝方。