日本職棒（NPB）4月中發生主審川上拓斗遭養樂多洋砲奧蘇納（Jose Osuna）脫手的球棒重擊頭部陷入昏迷，此事件震撼世界棒壇，日職於5月11日發布新法，規定打者若在賽中「危險揮棒」，主審將採取警告與驅逐出場的處分。今（15）日在讀賣巨人隊與橫濱DeNA隊的賽事中，巨人隊內野手浦田俊輔打擊時為了碰球，球棒直接拖手滾到投手面前，主審透過球場廣播，宣布判給浦田一次警告。

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巨人浦田俊輔「危險揮棒」　遭到主審警告成新法第1人

此役7局下2出局時，巨人隊內野手浦田俊輔，在1好2壞後的第4球，面對DeNA左側投岩田將貴投出的外角滑球，順勢出棒勉強去碰球，結果雙手球棒脫手飛出，滾到了投手面前。雖然這球最後判定為界外球，但此舉已觸犯「危險揮棒」的適用條款。

在球場內一片譁然與騷動之中，主審蘆原英智透過球場廣播向全場宣布，「剛才浦田選手的球棒脫手飛出，在此給予警告。」這項針對在揮棒過程中將球棒甩出的「危險揮棒」所制定的退場等罰則，才剛於5月12日開始實施。不論故意或過失，只要球棒脫手飛出皆算作危險揮棒，不過球棒斷裂或嘗試觸擊的情況則不在此限。

日職主審川上拓斗頭部遭球棒重擊　日職新法「危險揮棒」上路

「危險揮棒」的規定源自4月16日的意外，當時養樂多隊洋砲奧蘇納出棒時球棒不慎脫手，整支木棒直接擊中主審川上拓斗的側頭部，導致他當場倒地昏迷並緊急送醫。根據日職4月30日官方公告，30歲的川上已經於從加護病房轉到普通病房，雖然目前意識尚未恢復，但仍持續在醫療機構接受全力治療。

事故發生後，日職要求主審必須佩戴頭盔，日職與12球團組成的執行委員會5月11日召開會議，決議將針對做出「危險揮棒」的打者採取警告與驅逐出場的處分。根據日職新規定，球棒脫手未擊中他人，將會被警告1次，若單場出現2次「危險揮棒」將驅逐出場，若是球棒脫手直接砸中人，將會直接被趕出去，球棒飛入休息室、攝影區或觀眾席，也是直接驅逐出場。

📍日職「危險揮棒」罰則共分為3個階段：

1.【警告】：球棒未擊中他人。

2.【退場】：同一場比賽中，同一位打者出現第二次危險揮棒。

3.【即刻退場】：球棒整體飛向他人並擊中身體。

備註：遭驅逐退場時，不計為出局數，而是由更換的打者接替繼續比賽。


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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...