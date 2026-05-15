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效力於CBA天津先行者的台灣當家後衛林庭謙，今年整季繳出場均19.5分、5.2助攻與1.5抄截的頂尖成績單，並成功連霸入選CBA年度第二陣容。隨著他於2023年簽下的3年頂薪合約在今夏正式到期，他的下一步也引發兩岸籃壇高度關注。今日林庭謙蒞臨新北國王主場受訪時也首度回應了外界最關心的續約問題，卻全程保密到家。談到剛結束的CBA賽季，林庭謙坦言心中仍有些許遺憾，「今年一樣很可惜嘛，沒有進季後賽，沒有達成一開始球隊設定的目標。」不過對於個人的表現，他認為比起過去有了明顯的成長。「自己的表現感覺比去年稍微穩定一些。」林庭謙表示，今年賽季對他而言最大的學習與收穫，就在於場上角色定位的切換，「在一、二號位上面的轉換，我感覺自己今年打得更成熟一些了。」由於林庭謙當年是以最年輕、最快拿到頂薪的紀錄與天津續約，如今年薪高達2666萬新台幣的超巨合約正式走完，外界紛紛猜測他是否會考慮響應台灣職籃、回到家鄉打球。面對媒體連番的追問，林庭謙口風相當緊。被問到接下來的規劃以及是否傾向留在CBA，他數度表示：「接下來可能就要問經紀公司吧，目前什麼都沒想。就是先保持訓練，然後聽經紀公司這邊互相討論。」對於未來合約的年限，他也抱持開放態度，直言長約或短約都可以，沒有特別想法。現場記者接著再詢問出國多年的他會不會想家？家人是否希望他回台效力？林庭謙笑著說：「想家是一直都很想，從高中就開始想了，所以也蠻習慣的。至於家人會不會希望我回來，這可能要問家人耶，我也沒辦法替他們回答。」隨後他也說，不論他最終選擇在哪裡打球，家人一直以來都非常支持他的決定。雖然沒有透露下一步動向，但林庭謙在訪問中明確表態，接下來將會全力投入國家隊賽事，積極準備即將到來的世界盃資格賽。外界期待這次國際賽中華隊能迎來最完整的最強陣容，林庭謙對此樂觀其成，「大家能回來當然是好事。不過因為我們上個階段是一勝一敗，這個階段的晉級壓力就會更大一些，所以我們必須要至少再拿下一場勝利，才會有晉級的機會。」