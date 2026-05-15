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韓華鷹隊的打線今（15）日再度展現驚人火力！韓華鷹在客場挑戰聯賽龍頭KT巫師隊，憑藉著兩發決定勝負的大號全壘打，加上台灣左投王彥程5局送出8次三振的力撐，終場以5：3擊敗KT巫師，收下二連勝，距離五成勝率僅剩一步之遙。效力於韓華鷹的台灣好手王彥程，今日扛起先發重任。面對戰績高居聯盟首位的KT打線，王彥程整場比賽表現得「大心臟」，雖然控球偶有波動，但三振能力極其出色。王彥程這一場主投5局，被擊出5支安打，單場狂飆8次三振寫下韓職生涯新高，儘管投出3次保送與1次觸身球，仍將失分控制在2分，確保球隊在比賽前半段維持競爭力。王彥程最終帶著3：2的領先優勢退場，順利避開敗戰，也為球隊的逆轉奠定基礎。韓華鷹今日的打線在關鍵時刻毫不手軟，兩發高達125公尺以上的全壘打成為贏球關鍵。4局上，在0：1落後時，文賢斌將高位速球轟出右外野大牆，這是一記飛行距離達125.3公尺的兩分砲，幫助韓華反超比分。8局上，韓華僅領先1分。佩拉薩（Yonathan Perlaza）瞄準對方投手、前隊友韓承赫一顆時速150公里的紅中失速直球，轟出飛行距離達132.9公尺的特大號兩分全壘打，徹底擊碎KT的反撲希望。除了進攻端，韓華的防守也相當關鍵。游擊手沈佑俊不僅貢獻了1安打、1打點與1次盜壘，在守備端更是多次瓦解對手攻勢。比賽最後關頭，即將離隊的洋投庫辛（Jack Cushing）在9局下登板進行「畢業告別賽」。雖然被擊出兩支安打失掉1分，但在滿壘危機下，靠著二壘手李道潤的精采接殺，終場以5：3守住勝利，庫辛也以一次救援成功為韓華生涯畫下圓滿句點。韓華鷹賽後19勝21敗（韓職第6），近期收穫二連勝。