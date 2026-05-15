曾為台灣在國際體壇屢創佳績的奧運舉重雙金得主許淑淨，今（15）日晚間無預警透過個人IG發布喜訊，曬出自己的孕肚照開心和外界分享訊息，正式宣布懷孕。消息一出，立刻湧入大批網友與熱烈祝福，畫面中她穿上黑色系服裝，化妝後和過往在賽場上的模樣大不相同，美照讓網友直呼：「超美的！」。

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許淑淨曾是奧運金牌　堪稱體壇傳奇

許淑淨自2019年正式退役後，便逐漸淡出螢光幕前。儘管生活轉為低調，但她過去為台灣舉重界所締造的輝煌歷史，依然深烙在國人心中。此次突如其來的懷孕喜訊，讓許多長期支持她的粉絲感到相當驚喜與感動。

回顧許淑淨的舉重生涯，堪稱台灣體壇的傳奇。她主攻女子53公斤級項目，長年展現出驚人的爆發力與抗壓性。2012年倫敦奧運，許淑淨以抓舉96公斤、挺舉123公斤，總和219公斤的成績拿下銀牌，隨後因原金牌選手藥檢未過，遞補奪得台灣該屆奧運金牌。

▲穿上黑色系服裝，化妝後和過往在賽場上的模樣大不相同，美照讓網友直呼：「超美的！」。（圖／翻攝自許淑淨IG）
▲穿上黑色系服裝，化妝後和過往在賽場上的模樣大不相同，美照讓網友直呼：「超美的！」。（圖／翻攝自許淑淨IG）
2016年里約奧運，許淑淨克服傷勢考驗，憑藉著出色的教練戰術運用與過人意志，以抓舉100公斤、挺舉112公斤，總和212公斤的成績再度勇奪金牌，正式成為台灣奧運史上首位獲得雙金的運動員。此外，她更曾於2014年仁川亞運以總和233公斤打破當時的世界紀錄強勢摘金，是舉重界極具代表性的頂尖名將。

許淑淨退役　如今傳來懷孕消息

如今，這位昔日在舉重台上為國爭光的「台灣之光」，即將迎來人生的全新身分，從嚴格的訓練場轉向溫馨的家庭生活。全台民眾與粉絲也紛紛獻上最誠摯的祝福，紛紛表示：「妳太美了」、「美美的」，陳念琴也回覆道：「恭喜我乾女兒出生」。


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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...