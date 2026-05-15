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曾為台灣在國際體壇屢創佳績、締造奧運「雙金神話」的舉重名將許淑淨，今（15）日在個人社群平台上無預警發布懷孕喜訊。她大方曬出甜美孕肚照，畫面中穿著黑色系服裝並化上精緻彩妝，與過往在賽場上高舉槓鈴的剛猛形象大不相同，美照讓大批網友直呼超美，並紛紛湧入祝福。許淑淨即將迎來人生的全新身分，她過去那段又曾驚陷風暴的傳奇生涯同樣精彩。來自雲林縣崙背鄉客家庄的許淑淨，國小時原本是籃球校隊，後因球隊解散，被啟蒙教練吳奇宸一眼相中其驚人天賦而改練舉重。儘管一度面臨父親擔心長不高而反對，但許淑淨憑藉著對舉重的熱愛與堅持，最終與傳奇教練蔡溫義攜手踏上世界之巔。2012年倫敦奧運，許淑淨首度征戰53公斤級決賽，以總和219公斤摘下銀牌。隨後因哈薩克強敵趙常玲陷入藥檢風波，國際奧會最終追回並撤銷趙的成績，讓許淑淨正式遞補奪得倫敦奧運金牌。接著在2014年仁川亞運，她再以總和233公斤打破當時的世界紀錄強勢奪冠。到了2016年里約奧運，她克服嚴重的膝傷考驗，靠著神級的戰術配重與過人意志，以總和212公斤再度勇奪奧運金牌，正式成為中華隊歷史上首位擁有兩面奧運金牌的傳奇名將，獲頒中華民國四等景星勳章。在榮譽的最高點，許淑淨的生涯卻迎來巨大轉折。2018年6月，她因多年累積的膝傷以及世錦賽留下的傷害，正式宣布結束選手生涯並轉任教練。未料在2019年3月，世界反運動禁藥機構來函糾舉，外界才驚覺許淑淨曾於2017年底的藥檢複驗中呈現陽性反應。隨後中華奧會證實此事，許淑淨遭到禁賽3年，並被追回2017年世錦賽的抓舉銀牌。事件曝光後，許淑淨透過社群發表聲明，解釋當時是因為面臨巨大的受傷與備戰壓力、長期飽受失眠所苦，才在親友推薦下誤服了含有禁藥成分的膳食補充劑，導致藥檢異常。由於世界反運動禁藥機構規定嚴格，違規人員不得擔任教練，導致原本在國訓中心作育英才的許淑淨被迫低調離職，逐漸淡出大眾螢光幕前，並將重心轉移至國內基層舉重人才的培育工作。從當年在倫敦奧運領獎台上，手指著中華奧會會旗向世界驕傲宣告自己是台灣人的女孩，到挺過禁藥烏雲的沉潛期，許淑淨的每一步都牽動著當時的台灣體壇。在經歷了巔峰、傷病、退役與風波後，現年35歲的許淑淨選擇回歸平淡的家庭生活，並在今日大方曬出孕肚，宣告即將升格人母。全台民眾與體育圈也紛紛獻上最誠摯的祝福，期盼這位昔日鐵娘子與腹中的寶寶都能平安健康。