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中華職棒中信兄弟今（15）日作客亞太球場，踢館統一7-ELEVEn獅，兄弟雖然在4局下先陳傑憲的2分砲，不過老將陳俊秀在5局上開轟反擊，2分砲追平戰局，6局上、7局上張仁瑋都在得點圈敲安，替兄弟攻下3分，加上先發投手勝騎士（Mario Sanchez）7局失2分好投，終場兄弟就以7：4擊退獅隊，不僅終止3連敗，本季第10勝也到手。此役兄弟推出洋投勝騎士交手獅隊洋投獅帝芬（Jackson Stephens）。兄弟前3局共有5次得點圈機會，但總缺適時一擊，不斷讓獅帝芬化解危機。獅隊在4局下靠著朱迦恩的安打以及陳傑憲的2分砲，取得2：0領先。5局上兄弟展開反攻，岳政華敲出安打，陳俊秀跳出來當英雄，一棒將球送上左外野看台，替悍將追平比數，取得2：2平手。6局上兄弟攻勢再起，高宇杰選到保送，一出局後宋晟睿敲安，張仁瑋把握得點圈機會，敲出清壘二壘安打，兄弟逆轉取得4：2領先。7局上獅隊添加保險分，王威晨保送上壘，高宇杰敲出三壘滾地球，潘傑楷卻發生守備失誤，讓兄弟攻佔得點圈，隨後岳東華擺出短棒，護送隊友攻佔二、三壘，雖然宋晟睿遭到三振，但張仁瑋跑出內野安打，替兄弟打回第5分，取得5：2領先。勝騎士前6局僅失2分，7局下續投，不過遭到狙擊，先對潘傑楷投出觸身球保送，一出局後被陳聖平敲出2分砲，獅隊追近比分，以4：5落後。9局上兄弟添加保險分，黃韋盛敲安、王威晨保送以及高宇杰的推進，兄弟攻佔二、三壘，岳東華敲出高飛犧牲打，加上捕手的傳球失誤，兄弟攻下2分，取得7：4領先。兄弟在8局下啟動牛棚，呂彥青中繼1局無失分，9局下李振昌登板「關門」，雖然一度被攻佔得點圈，但有驚無險化解危機，終場兄弟就以7：4擊退獅隊，不僅終止3連敗，本季第10勝也到手。