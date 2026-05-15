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▲現年40歲的老將林金榜，此役出賽12分鐘雖然得分掛蛋，卻在防守端死守雲豹砍將克羅馬，單場正負值高達「+10」居全隊第二。（圖／TPBL提供）

TPBL季後賽首輪G3火熱開戰，新北國王今（15）日在主場和平館迎戰桃園台啤永豐雲豹。國王賽前驚傳主控李愷諺腳部不適高掛免戰牌，但本土球員在絕境中強勢爆發，靠著杰倫狂飆31分、林彥廷頂替空缺轟下19分，以及「防守大鎖」林金榜成功牽制對手主力克羅馬，最終讓雲豹在讀秒階段發生再見失誤，以 104：102險勝，系列賽率先以2：1聽牌。賽後，國王總教練洪志善展現真性情，正面回應了網路上的酸言酸語。新北國王本賽季一路走來歷經風雨，甚至在季後賽前也不被外界看好。如今率隊率先聽牌，總教練洪志善在賽後記者會上面對記者的提問，大方談及一路以來的心路歷程。總教練洪志善大方自嘲：「這一直以來吧，從我當球員到接任教練，大家都認為說，我的等級可能就是高中等級的教練。確實沒錯，我還有很多東西要學。」但隨後洪志善話鋒一轉，力挺陣中子弟兵：「我們這一些不被看好的球員，為了一個目標，就是在拼一座冠軍。很多東西就是要去證明，越是不被看好，越要證明給別人看我們做得到。即使我們這一賽季沒有拿任何個人獎項，但我們還是我們。」此外，洪志善也特別點名簡祐哲與林金榜兩位老將，在李愷諺受傷的情況下英勇跳出來。不過對於本場比賽的哨音，洪志善也忍不住直言，必須回去好好檢討影片，「為什麼讓他們罰了37球？而我們為什麼只罰15球？可能我們要去跟球員討論一下犯規的尺度跟進攻的方式，如何可以得到37次罰球。」頂替主控空缺、單場繳出19分、4抄截的林彥廷賽後表示，賽前知道李愷諺不能打時，他就深知自己責任重大：「愷諺在我們球隊的防守還有進攻方面有很大幫助，我就在想說今天工作就是要把它補起來，我最後一樣要把這個防守系統做好。」而現年40歲的老將林金榜，此役出賽12分鐘雖然得分掛蛋，卻在防守端死守雲豹砍將克羅馬，單場正負值高達「+10」居全隊第二。談到防守心得，林金榜謙虛表示，自己只是做好該做的工作，但對自我要求極高的他仍不滿意：「今天可能沒有達到自我要求的80、90分，畢竟還是讓他拿了26分，在關鍵時刻讓他切入、要到犯規甚至投進三分球。未來我們要想更多方式讓他打得不舒服，今天隊友的幫忙也很大。」新北國王在殘兵缺將的情況下靠著本土韌性奪下關鍵勝利，下一場將繼續力拚關門，朝總冠軍賽大步邁進。