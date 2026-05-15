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中華職棒富邦悍將今（15）日靠著先發投手魔力藍（Shawn Morimando）7局失1分好投，以3：1力退台鋼雄鷹，收下4連勝，開季前30場比賽拿下17勝13敗，距離龍頭僅1場勝差，本週有機會超車。魔力藍賽後表示，今年是新的一年，大家每天都抱持著「我們能贏」的態度，「有了這種信心，加上我們在打擊、守備和投球各方面都發揮得很好，只要維持這種狀態，好事情就會發生。」悍將今日推出洋投魔力藍先發，交手雄鷹洋投艾速特（Eric Stout）。悍將開局就先發制人，兩出局後張育成敲出二壘安打，范國宸補上適時安打，悍將先馳得點，取得1：0領先。4局下悍將攻勢再起，范國宸、童堉誠敲安，並靠著艾速特的暴投攻下第2分，取得2：0領先。雄鷹直到7局上才攻破魔力藍的投球，曾昱磬選到保送，陳文杰清壘二壘安打，雄鷹追回1分，以1：2落後。8局下悍將添加保險分，池恩齊保送上壘，藉由推進上到二壘得點圈，張育成被敬遠，林澤彬二壘滾地球推進跑者攻佔二、三壘，雄鷹投手黃群此時發生暴投，讓悍將兵不血刃攻下第3分，終場悍將就以3：1擊退雄鷹，收下4連勝，開季前30場比賽奪下17勝13敗，勝率5成67。此役悍將先發投手魔力藍主投7局失1分，且狂飆10K，繼2022年5月29日後，再度演出單場10次三振的表現，魔力藍賽後表示，今日捕手戴培峰的引導非常好，他也相當信任捕手，「我們這兩天討論比賽策略，他也知道我哪個球種好，持續替我配球，中間當然有失投球，但就想辦法調整好，完成這場比賽。」值得一提的是，悍將去年上半季前30場比賽戰績為8勝22敗，排名6隊墊底，今年卻脫胎換骨，取得17勝13敗，離龍頭味全龍僅1場勝差，有機會在本週超車。魔力藍表示，今年是全新的一年，隊友們表現得非常出色，「每個人都非常努力，可以感覺到每天的能量都很好，大家充滿信心並互相信任，無論結果如何，我們每天都在努力提升彼此。」魔力藍直言，大家每天都抱持著「我們能贏」的態度，「有了這種信心，加上我們在打擊、守備和投球各方面都發揮得很好，只要維持這種狀態，好事情就會發生。」