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▲在2024年羽球男雙「麟洋配」衛冕成功前，許淑淨是台灣史上「唯一」一位擁有2面奧運金牌的選手。（圖／美聯社／達志影像）

▲蔡溫義曾指出，許淑淨最大的天賦在於心理素質與執行力。（圖／美聯社資料照／達志影像）

在台灣體育史上，「許淑淨」這個名字幾乎與「奧運金牌」畫上等號。許淑淨今（15）日傳出懷孕消息，讓這個五環戰場上取得輝煌成就的名字，再次被討論。她不僅是台灣首位獲得2枚奧運金牌的運動員，更以強大的心理素質與戰術執行力，在女子舉重53公斤級距中統治了一個時代。她和恩師蔡溫義擅長賽前體重控制、賽中和對手心理博弈，冠軍贏得相當聰明。在2024年羽球男雙「麟洋配」衛冕成功前，許淑淨是台灣史上「唯一」一位擁有2面奧運金牌的選手。儘管後來藥檢未過讓其生涯留下汙點，但不可否認在舉重項目上其成就之高，成金之路極具傳奇色彩。2012倫敦奧運，許淑淨最初獲得銀牌，後因金牌選手藥檢未過，於2016年正式遞補為金牌；2016里約奧運， 許淑淨帶著嚴重的腿傷出征，在強敵環伺下硬生生摘下第2面金牌，完成蟬聯壯舉。這兩面金牌確立了她在台灣體壇不朽的地位，證明了她能長年保持在世界巔峰狀態的恐怖穩定性。許淑淨在53kg級的統治力，不僅體現在她曾保持的世界紀錄，更體現在她給對手帶來的心理壓力。她的動作教科書般精準，爆發力極強，最令對手畏懼的是她「永不掉磅」的穩定度。在備戰大型賽事時，許淑淨有自己的控制體重戰術：許淑淨平時的體重較輕，但為了在國際賽事中製造優勢，曾刻意在賽前控制體重。例如2012年倫敦奧運，她賽前嚴格控管水分與飲食，讓體重降至52.41 公斤，僅比對手輕 0.38公斤，並以此微小差距在總和成績相同時拿下銀牌（後遞補為金牌）。為此，當時《中央社》點評道，「0.38公斤甚至還不到1瓶瓶裝水的重量，卻決定兩人獎牌成色的命運。」許淑淨平時是一名極度自律且熱愛訓練的選手。面對備賽，教練與她都不建議在賽期「完全放鬆」或完全休息，因為她深知一旦徹底放鬆，身體的競技狀態和肌肉質量會「掉得太快」，因此她會維持一定的訓練量與課表來穩住狀態。嚴格的生活作息：為了不掉磅、也不掉力量，她常年在國訓中心過著規律、嚴格甚至單調的訓練生活，不輕易放假或打亂作息，以確保體力和體能數據穩定。在大型賽事中，許淑淨極少出現三次試舉皆失敗的情況，這種穩定性迫使對手必須不斷挑戰極限，進而導致失誤。長期執教許淑淨的恩師「舉重諸葛」蔡溫義，對她的評價從來不只是「力大無窮」。蔡溫義曾指出，許淑淨最大的天賦在於心理素質與執行力。「淑淨是完全不用教練操心的那種選手！」蔡溫義質疑許淑淨非常自律且能完全信任教練的戰術，師徒倆在奧運賽場多次心理戰成功，拿下雙金成就。在里約奧運會上，蔡溫義使計，不斷調整重量迫使中國強敵黎雅君跟進，最終導致對方三把挺舉失敗。這場經典戰役除了教練的智謀，更仰賴許淑淨在受傷狀態下，依然能穩穩舉起開把重量的底氣。