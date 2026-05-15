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中華職棒富邦悍將今（15）日以3：1擊退台鋼雄鷹，不過此役4局下發生小插曲，范國宸敲安後，總教練後藤光尊走出休息室，與主審短暫交流。賽後後藤指出，雄鷹先發洋投艾速特（Eric Stout）被敲安後有向上丟手套的動作，若碰到球依照規則要給予3個壘包，至於主審如何回應？後藤用中文表示，「沒問題！」此役4局下，范國宸敲出三游方向的穿越安打，總教練後藤光尊卻走出休息室，與主審江春緯交換意見，經過短暫交流，後藤走回休息室，比賽也恢復進行，當下全場都不清楚後藤到底跟主審說了些什麼。賽後受訪時，後藤透露，當下是跟主審詢問艾速特的動作，「艾速特投完球，被打安打瞬間把手套往上丟，我跟裁判暸解狀況。」後藤指出，若手套丟的方向是往球的路徑，按照棒球規則是三壘安打的狀況。至於主審如何回應後藤？後藤用中文說，「沒問題！」