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▲許淑淨被問到想不想交男朋友，霸氣地回應：「我哪有時間來約會，如果真要交男朋友的話，槓鈴就是我的男朋友。」（圖／美聯社／達志影像）

▲蔡溫義當時表示，許淑淨從高二就跟著他，性格低調純樸、能吃苦耐勞且懂得感恩。（圖／吳政紘攝）

隨著奧運雙金得主許淑淨在社群平台無預警曬出孕肚照、分享升格人母的喜訊，這位台灣舉重傳奇當年的不為人知的故事也再度成為話題。許淑淨的選手生涯輝煌、也辛苦，她為了替台灣在國際賽事摘金奪銀，長年接受高強度的封閉式訓練，甚至被教練下達「禁愛令」。當年教練蔡溫義就曾心疼又無奈地感嘆：「她的青春都奉獻給台灣舉重了。」舉重賽場霸氣十足的許淑淨，私底下其實有著非常女孩子、心思細膩的一面。當年在倫敦奧運一戰成名後，被媒體問及感情世界，她曾羞澀地吐露一個小秘密：「我交過男朋友呀！在國中的時候，是在我練舉重之前交的。」自從踏入舉重世界後，許淑淨的感情世界就只剩槓鈴陪伴。當被問到還想不想交男朋友？她一邊翻開那雙佈滿厚繭的手掌，開玩笑說：「現在男生應該不敢牽我的手，如果一牽，我可能也會馬上把手甩開！」這句話讓人很心疼。恩師蔡溫義曾形容，許淑淨的舉重是「孤獨的藝術」。她對自我要求極高，每天要量10次體重，賽前每一天練習的總重量加起來高達15噸到20噸，等同於每天搬動10輛小客車。由於長年待在國家運動訓練中心備戰，許淑淨幾乎沒有私人時間。蔡溫義因為擔心她分心，希望她先專注於事業，這一等就是好幾年。時間久了，連蔡溫義也忍不住問她還想不想約會，許淑淨都直率地回應：「我哪有時間來約會，如果真要交男朋友的話，槓鈴就是我的男朋友。」2018年，27歲的許淑淨因右手韌帶斷裂等嚴重傷勢，無奈宣布提前引退，沒能完成挺進2020東京奧運的計畫。在引退說明會上，總教練蔡溫義忍不住哽咽，流露出滿滿的不捨。蔡溫義當時表示，許淑淨從高二就跟著他，性格低調純樸、能吃苦耐勞且懂得感恩。提到愛徒為了訓練拋開感情，蔡溫義感性地說：「這些年她的青春都奉獻給舉重了，現在退休了，我們沒有道理再反對她交男友。」身兼恩師與乾爹雙重身分的蔡溫義，當時更在媒體前公開幫愛徒牽紅線，拍胸脯保證許淑淨「絕對值得娶回家當老婆，打著燈籠都找不到這麼好的女孩子」。不過他也開玩笑強調，未來男友必須過他這一關，一定要親自看過、聊過，確認品行合格才可以，因為「淑淨太單純了，怕她被騙」。從當年那個情竇初開、談起國中初戀會雙頰泛紅的少女，到後來雙手長滿厚繭、把冰冷槓鈴當成唯一依靠的「奧運雙金傳奇」，許淑淨將最美好的青春歲月毫無保留地奉獻給了國家。如今，她已淡出大眾視野，專注於未來體育人才的培育。看著她無預警分享懷孕喜訊，即將迎來生命中最甜蜜的「新重量」，也讓當年一路陪伴她、心疼她犧牲青春的教練與全台國人，都為她感到無比的欣慰與祝福。