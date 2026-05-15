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中信兄弟今年開季低迷，本季打到第32場比賽才拿下開季第10勝，今（15）日作客亞太球場，以7：4擊退統一7-ELEVEn獅，一刀斬斷獅隊主場9連勝、亞太8連勝紀錄。兄弟近年來打獅隊相當順手，前次對戰成績低於5成已經是2018年球季，本季雖然狀況不佳，但遇到獅隊仍取得3勝2敗、唯一破5成勝率的對戰優勢。兄弟賽前吞下3連敗，今日作客亞太球場，打線終於甦醒，全場敲出11安攻下7分，加上先發投手勝騎士（Mario Sanchez）7局失2分好投，終場以7：4擊退獅隊，不僅終止4連敗，本季第10勝也到手。此外，兄弟這一勝，也斬斷獅隊主場9連勝、亞太球場8連勝，無緣挑戰2018年隊史主場11連勝的紀錄，獅隊前次在亞太主場輸球，同樣是敗給兄弟，4月22日以2：7不敵兄弟，吞下主場2連敗。兄弟今日擊退獅隊，本季對戰成績取得3勝2敗，勝率破5成，面對另外4隊勝率都不到5成，其中對悍將僅拿1勝卻苦吞5敗，對桃猿1勝4敗1和。兄弟近年來特別會打獅隊，最近7個賽季兄弟都取得對戰領先，去年對戰成績16勝8敗，2024年13勝11敗、2023年18勝12敗、2022年17勝12敗1和、2021年17勝11敗2和、2020年22勝17敗1和、2019年23勝16敗1和。