我是廣告 請繼續往下閱讀

比賽地點： 灰狼主場（Target Center）





灰狼主場（Target Center） 開賽時間： 5月16日（六）上午09：30





明尼蘇達灰狼：防守強度決定戰局 灰狼在G5的籃板保護與禁區防守出現漏洞，讓馬刺獲得太多二次進攻機會。回到主場後，禁區支柱戈貝爾必須在內線給予文班亞馬更強大的壓迫，同時外圍防線不能再讓馬刺射手群輕鬆出手。最重要的是，灰狼必須在進攻端找回侵略性，提高命中率才有一搏的機會。





灰狼在G5的籃板保護與禁區防守出現漏洞，讓馬刺獲得太多二次進攻機會。回到主場後，禁區支柱戈貝爾必須在內線給予文班亞馬更強大的壓迫，同時外圍防線不能再讓馬刺射手群輕鬆出手。最重要的是，灰狼必須在進攻端找回侵略性，提高命中率才有一搏的機會。 聖安東尼奧馬刺：延續團隊火力與奇兵支援 馬刺在天王山之戰展現了驚人的進攻效率，特別是後場新星卡斯特（Stephon Castle）、哈珀（Dylan Harper）等人的異軍突起，讓灰狼防不勝防。馬刺目前的優勢在於多點開花，當對方包夾文班亞馬時，外圍射手與切入點都能即時回應。G6只要能維持這種「分享球」的文化，馬刺將非常有機會在客場晉級西區決賽。





明尼蘇達灰狼：愛德華茲（Anthony Edwards） 「狼王」回到主場，預計將有機會迎來史詩級的爆發。回顧本系列賽G3、G4在明尼蘇達的主場賽事，愛德華茲分別轟下 32分與36分 。這位擁有超強「大心臟」屬性的超級球星，在被逼到懸崖邊時往往能打出驚人表現。面對馬刺的鐵血防守，愛德華茲勢必會增加個人單打比重，用他的意志力與得分爆發力帶動全隊氣勢。





「狼王」回到主場，預計將有機會迎來史詩級的爆發。回顧本系列賽G3、G4在明尼蘇達的主場賽事，愛德華茲分別轟下 。這位擁有超強「大心臟」屬性的超級球星，在被逼到懸崖邊時往往能打出驚人表現。面對馬刺的鐵血防守，愛德華茲勢必會增加個人單打比重，用他的意志力與得分爆發力帶動全隊氣勢。 聖安東尼奧馬刺：卡斯特（Stephon Castle） 身為馬刺重點培養的二年級後衛，卡斯特在G5繳出了相當高效率的表現。他全場11投8中高效攻下17分並傳出6次助攻，在場上的沉穩度完全不像年輕球員，不僅能分擔控球壓力，在防守端也能精準對位。G6他能否延續這種高效表現，成為文班亞馬身邊最可靠的副手，將是馬刺能否關門成功的關鍵。





卡斯特的持續性： 這位年輕控衛在客場高壓環境下，是否還能維持G5的高效投射與傳導？



愛德華茲的主場爆發力： 面對晉級最後一關，愛德華茲能否突破極限轟下40+分數拯救球隊？



禁區籃板爭奪戰： 灰狼能否修正G5的弱點，靠著身材優勢保護好防守籃板避免馬刺的二波進攻？



馬刺的客場抗壓： 面對Target Center震耳欲聾的噓聲，馬刺年輕軍團能否保持冷靜？





明尼蘇達灰狼： Donte DiVincenzo（賽季報銷）。





Donte DiVincenzo（賽季報銷）。 聖安東尼奧馬刺： 無。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 07:00 AM 底特律活塞 vs. 克里夫蘭騎士 (G6) 09:30 AM 聖安東尼奧馬刺 vs. 明尼蘇達灰狼 (G6)

NBA 2026年季後賽西區準決賽進入生死關頭！台灣時間5月16日，明尼蘇達灰狼將回到主場Target Center，與聖安東尼奧馬刺展開系列賽第六戰。目前馬刺以保有聽牌優勢，距離西區決賽僅剩一步之遙。回顧關鍵的G5天王山之戰，馬刺在主場展現了極致的團隊籃球與禁區統治力，順利守住勝利；而灰狼今日回到主場已無退路，這將是一場「贏球續命、輸球回家」的殊死對決。✳️灰狼隊再度面臨2-3的落後絕境，但對於這支強韌的隊伍來說並不陌生。雖然G5客場失利，但回到主場Target Center，灰狼擁有傲人的球迷助威。對於狼王愛德華茲（Anthony Edwards）而言，這正是證明自己領袖價值的最佳時刻。灰狼必須找回強悍的身體對抗，並在進攻端展現更高效的籃下終結能力，力求將戰線拉回聖安東尼奧。馬刺隊在贏下天王山之戰後，士氣來到最高點。在G5中，文班亞馬不僅展現了成熟的情緒控管，更徹底統治了攻守兩端。這支年輕的馬刺展現了超越年齡的冷靜，除了球星發揮，角色球員的穩定性也成為領先關鍵。G6雖然身處客場，但馬刺全隊目標明確：要在明尼蘇達直接終結系列賽，避免回到主場進行變數極大的搶七大戰。✳️✳️✳️✳️✳️2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：