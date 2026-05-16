效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙昨（15）日首度在二軍先發，面對交手歐力士猛牛隊二軍，主投5局失2分，被敲出3支安打，另外送出2次三振、3次四壞球保送，最快球速153公里。據日媒報導，軟銀隊二軍監督齊藤和巳與投手教練小笠原孝異口同聲表示，徐若熙還不是最佳狀態，齊藤指出，現在他稍微失去了整體的投球感覺，只要能把那個感覺找回來就好。」
徐若熙首度二軍先發5局失2分 最快球速153公里
徐若熙本季從中職轉戰日職，一軍初登板驚豔全場，在4月1日對戰樂天金鷲隊的比賽中，主投6局僅被敲3支安打、送出6次三振無失分，順利拿下首勝。4月8日在主場先發對戰西武隊，雖然承擔敗投，但仍繳出7局僅失1分的好投。然而，後續2場比賽都被KO，防禦率也一路逼漲至7.23，5月5日遭下放二軍調整。
徐若熙昨日首度在二軍先發，面對歐力士隊二軍主投5局失2分，共用83球，被敲出3安，另外送出2次三振、3次保送，防禦率2.70，最快球速153公里。
徐若熙狀態還不到最佳 齊藤和巳：「稍微失去了整體的投球感覺」
據《西日本體育》報導，談到徐若熙的下二軍後的首場先發，軟銀隊二軍監督齊藤和巳表示，「他現在還不是最好的狀態，希望能再給他一點時間調整，讓他找回剛在一軍初登板時的身手。」齊藤進一步表示，「狀況很難一下子就突然突飛猛進。希望他能在這段一邊煩惱、一邊試錯的過程中逐步前進。現在他稍微失去了整體的投球感覺，只要能把那個感覺找回來就好。」
二軍首席投手教練小笠原孝也指出，「這確實不是他本來的實力。他因為太在意控球，反而變成刻意去迎合好球帶，結果適得其反，導致無法隨心所欲控制球路。」
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徐若熙本季從中職轉戰日職，一軍初登板驚豔全場，在4月1日對戰樂天金鷲隊的比賽中，主投6局僅被敲3支安打、送出6次三振無失分，順利拿下首勝。4月8日在主場先發對戰西武隊，雖然承擔敗投，但仍繳出7局僅失1分的好投。然而，後續2場比賽都被KO，防禦率也一路逼漲至7.23，5月5日遭下放二軍調整。
徐若熙昨日首度在二軍先發，面對歐力士隊二軍主投5局失2分，共用83球，被敲出3安，另外送出2次三振、3次保送，防禦率2.70，最快球速153公里。
徐若熙狀態還不到最佳 齊藤和巳：「稍微失去了整體的投球感覺」
據《西日本體育》報導，談到徐若熙的下二軍後的首場先發，軟銀隊二軍監督齊藤和巳表示，「他現在還不是最好的狀態，希望能再給他一點時間調整，讓他找回剛在一軍初登板時的身手。」齊藤進一步表示，「狀況很難一下子就突然突飛猛進。希望他能在這段一邊煩惱、一邊試錯的過程中逐步前進。現在他稍微失去了整體的投球感覺，只要能把那個感覺找回來就好。」
二軍首席投手教練小笠原孝也指出，「這確實不是他本來的實力。他因為太在意控球，反而變成刻意去迎合好球帶，結果適得其反，導致無法隨心所欲控制球路。」