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▲身為在美國國家隊（Team USA）的隊友，賈吉在賽前接受媒體訪問時便對圖朗讚不絕口。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）說話了，而這回他的暗示顯得格外直接。在洋基剛結束與密爾瓦基釀酒人的系列賽後，儘管球隊遭到橫掃，但賈吉對釀酒人二壘手圖朗（Brice Turang）的公開稱讚，已讓外界開始揣測這是否為洋基未來的二壘補強藍圖。賈吉甚至毫不避諱地直言：「我真希望他在我們隊上。」在剛過去的系列賽中，釀酒人二壘手圖朗展現了極致的統治力，甚至在最後一場比賽從洋基守護神貝德納（David Bednar）手中敲出再見全壘打，幫助釀酒人完成橫掃。身為圖朗在美國國家隊（Team USA）的隊友，賈吉在賽前接受媒體訪問時便對圖朗讚不絕口。不同於以往外交辭令式的誇獎，賈吉明確表達了想與他並肩作戰的渴望。美媒《Yanks Go Yard》指出，這不僅僅是賈吉個人的欣賞，對於極度缺乏穩定二壘戰力的洋基來說，這更像是一份公開的「補強指南」。洋基隊目前的內野規劃正處於動盪期，沃爾皮（Anthony Volpe）：目前在3A打擊率低迷（OPS僅0.570），原本預計他重返大聯盟後可能移防二壘。齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）則是合約即將到期，季後走人的機率極高。農場雖然雖有隆巴德（George Lombard Jr.）等潛力股，但短期內難以挑起大樑。在這種背景下，圖朗成為了最理想的補強對象。他不僅守備優異，且在進攻端持續進化。雖然圖朗要到2029年才會成為自由球員，但釀酒人球團一向有在球員身價達到巔峰前將其交易，或因薪資壓力放棄核心球員的傳統。釀酒人農場目前人才濟濟，包含頂級新秀馬德（Jesus Made）、三壘手費雪（Andrew Fischer）以及從大都會交易來的威廉斯（Jett Williams），這讓圖朗的離隊並非不可能。儘管洋基若想透過交易獲得圖朗，勢必得付出高昂的市場代價，且短期內可能難以成行。但賈吉這次「不小心的真心話」，無疑已為洋基管理層定下了未來的目標方針。