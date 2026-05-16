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▲馬爾卡寧上賽季在爵士隊繳出職業生涯新高的場均26.7分，每場能投進2.7顆三分球，已證明自己是聯盟頂尖的神射手。（圖／美聯社／達志影像）

▲薩格斯是來自魔術隊的防守悍將，被公認為聯盟最佳外圍防線球員之一。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊為了在柯瑞（Stephen Curry）職業生涯末期重返爭冠行列，今夏預計將展現強大侵略性。美媒《Fadeaway World》近日拋出一項重磅三方交易提案，建議勇士隊利用巴特勒（Jimmy Butler）即將到期的5680萬美元大合約，搭配多枚首輪選秀籤，一次從爵士隊與魔術隊換回全明星神射手馬爾卡寧（Lauri Markkanen）以及防守大鎖薩格斯（Jalen Suggs）。這項交易提案的核心在於為柯瑞尋找穩定的第二得分點。勇士隊在2024-25賽季前曾有機會交易得到馬卡南，但當時因不願放棄波傑姆斯基（Brandin Podziemski）而告吹。兩年後的今日，勇士有機會修正這項決策。馬爾卡寧上賽季在爵士隊繳出職業生涯新高的場均26.7分，每場能投進2.7顆三分球，已證明自己是聯盟頂尖的神射手。他的三棲得分能力能有效分擔柯瑞的進攻壓力。薩格斯是來自魔術隊的防守悍將，被公認為聯盟最佳外圍防線球員之一。他的加入能接手第一線防守重任，讓波傑姆斯基回到板凳席領導二陣。根據美媒構思的交易細節如下：📍勇士獲得：馬卡南（Lauri Markkanen）、薩格斯（Jalen Suggs）。📍爵士獲得：巴特勒（Jimmy Butler）、潘達（Noah Penda）、2028年首輪互換權、2029年首輪籤、2031年首輪籤。📍魔術獲得：理查（Will Richard）、米凱盧克（Svi Mykhailiuk）、2026年第11順位籤、2027年首輪籤。雖然這意味著勇士將送走未來五年的選秀資產，但在競爭激烈的西區，這被認為是讓柯瑞立即重返競爭者行列的最佳途徑。隨著總教練科爾（Steve Kerr）完成續約，加上柯瑞合約僅剩一年（今夏預計展開續約談判），勇士管理層已達成共識。根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士前端辦公室意圖透過大規模的「陣容重組」，來應對西區日益嚴峻的挑戰。除了追求字母哥（Giannis Antetokounmpo）、雷納德（Kawhi Leonard）或詹姆斯（LeBron James）等頂級球星外，這項針對馬卡南與薩格斯的補強計畫，被視為更具操作可能性的備案。若能成功引援，搭配續約波辛吉斯（Kristaps Porzingis）的可能性，新賽季的勇士隊將再次成為全聯盟最危險的軍團。