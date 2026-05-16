中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（16）日共有3場比賽，中信兄弟前役取得本季第10勝，今日推出德保拉（Jose De Paula）先發搶2連勝，交手統一7-ELEVEn獅布雷克（Brock Dykxhoorn）；富邦悍將近期拉出4連勝，今日由鈴木駿輔掛帥，對決台鋼雄鷹陳宇宏；味全龍持續交手樂天桃猿，「土虱」曾仁和首度碰上老東家，強碰威能帝（Pedro Fernandez）。《NOWnews》整理出5月16日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍亞太先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍天母先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月16日賽前）：
🟡戰績小提示：龍隊目前僅以1場勝差領先悍將，若龍隊今日落敗、悍將獲勝，雙方將無勝差，但悍將會以較高勝率登上聯盟第1，龍頭位置換人坐。
德保拉掛帥搶2連勝 對決獅隊布雷克
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第3，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率1.82。布雷克本季與兄弟有過1次交手，吞下1敗，主投7局失2分，對戰防禦率2.75。
兄弟目前排名墊底，今日由洋投德保拉掛帥，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率1.50。德保拉去年與獅隊有過2次交手，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.70。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
曾仁和首戰老東家桃猿 強碰洋投威能帝
🟡天母賽事、開賽時間17：05
龍隊目前排名第1，今日推出土投曾仁和先發，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率0。曾仁和過去5個賽季效力桃猿，這是他今年轉隊後，首度與老東家交手。
桃猿目前排名第5，今日由洋投威能帝掛帥，本季出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率0.95。威能帝本季與龍隊有過1次交手，主投6局無失分，最終無關勝敗。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
悍將搶攻5連勝 鈴木駿輔對決陳宇宏
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
悍將目前排名聯盟第2，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季出賽4場，拿下2勝，防禦率3.75。鈴木駿輔去年與雄鷹有過1次交手，吞下1敗，主投6局失1分，對戰防禦率1.50。
雄鷹目前排名第4，今日由土投陳宇宏掛帥，本季出賽10場全是後援登板，防禦率1.38，今日將迎接本季初先發。本季陳宇宏曾與悍將交手1次，主投2局無失分，對戰防禦率0。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️5/16中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：20%
📍天母球場（室外球場）
氣溫：27至29度
降雨機率：20%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：27至28度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職戰績表
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📍天母先發投手對戰資訊、轉播資訊
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📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月16日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|32
|19-13-0
|0.594
|-
|2
|富邦悍將
|30
|17-13-0
|0.567
|1
|3
|統一獅
|32
|17-14-1
|0.548
|1.5
|4
|台鋼雄鷹
|33
|17-15-1
|0.531
|2
|5
|樂天桃猿
|31
|13-17-1
|0.433
|5
|6
|中信兄弟
|32
|10-21-1
|0.323
|8.5
德保拉掛帥搶2連勝 對決獅隊布雷克
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第3，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率1.82。布雷克本季與兄弟有過1次交手，吞下1敗，主投7局失2分，對戰防禦率2.75。
兄弟目前排名墊底，今日由洋投德保拉掛帥，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率1.50。德保拉去年與獅隊有過2次交手，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.70。
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🟡天母賽事、開賽時間17：05
龍隊目前排名第1，今日推出土投曾仁和先發，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率0。曾仁和過去5個賽季效力桃猿，這是他今年轉隊後，首度與老東家交手。
桃猿目前排名第5，今日由洋投威能帝掛帥，本季出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率0.95。威能帝本季與龍隊有過1次交手，主投6局無失分，最終無關勝敗。
📍味全龍主場轉播資訊
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有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
悍將目前排名聯盟第2，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季出賽4場，拿下2勝，防禦率3.75。鈴木駿輔去年與雄鷹有過1次交手，吞下1敗，主投6局失1分，對戰防禦率1.50。
雄鷹目前排名第4，今日由土投陳宇宏掛帥，本季出賽10場全是後援登板，防禦率1.38，今日將迎接本季初先發。本季陳宇宏曾與悍將交手1次，主投2局無失分，對戰防禦率0。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：30至31度
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📍天母球場（室外球場）
氣溫：27至29度
降雨機率：20%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：27至28度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。