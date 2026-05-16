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⚾2026年中職戰績表（截至5月16日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 32 19-13-0 0.594 - 2 富邦悍將 30 17-13-0 0.567 1 3 統一獅 32 17-14-1 0.548 1.5 4 台鋼雄鷹 33 17-15-1 0.531 2 5 樂天桃猿 31 13-17-1 0.433 5 6 中信兄弟 32 10-21-1 0.323 8.5

🟡戰績小提示：

▲統一獅洋投布雷克今日先發交手中信兄弟，目標本季個人第3勝。（圖／統一獅提供,2026.4.7）

▲味全龍曾仁和今日先發交手老東家樂天桃猿，目標本季第2勝。（圖／味全龍提供,2026.5.1）

▲富邦悍將近期拿下4連勝，今日推出日籍投手鈴木駿輔先發，交手台鋼雄鷹，目標聯盟龍頭。（圖／富邦悍將提供,2026.5.10）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（16）日共有3場比賽，中信兄弟前役取得本季第10勝，今日推出德保拉（Jose De Paula）先發搶2連勝，交手統一7-ELEVEn獅布雷克（Brock Dykxhoorn）；富邦悍將近期拉出4連勝，今日由鈴木駿輔掛帥，對決台鋼雄鷹陳宇宏；味全龍持續交手樂天桃猿，「土虱」曾仁和首度碰上老東家，強碰威能帝（Pedro Fernandez）。龍隊目前僅以1場勝差領先悍將，若龍隊今日落敗、悍將獲勝，雙方將無勝差，但悍將會以較高勝率登上聯盟第1，龍頭位置換人坐。🟡亞太賽事、開賽時間16：05獅隊目前排名第3，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率1.82。布雷克本季與兄弟有過1次交手，吞下1敗，主投7局失2分，對戰防禦率2.75。兄弟目前排名墊底，今日由洋投德保拉掛帥，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率1.50。德保拉去年與獅隊有過2次交手，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.70。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡天母賽事、開賽時間17：05龍隊目前排名第1，今日推出土投曾仁和先發，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率0。曾仁和過去5個賽季效力桃猿，這是他今年轉隊後，首度與老東家交手。桃猿目前排名第5，今日由洋投威能帝掛帥，本季出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率0.95。威能帝本季與龍隊有過1次交手，主投6局無失分，最終無關勝敗。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡新莊賽事、開賽時間17：05悍將目前排名聯盟第2，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季出賽4場，拿下2勝，防禦率3.75。鈴木駿輔去年與雄鷹有過1次交手，吞下1敗，主投6局失1分，對戰防禦率1.50。雄鷹目前排名第4，今日由土投陳宇宏掛帥，本季出賽10場全是後援登板，防禦率1.38，今日將迎接本季初先發。本季陳宇宏曾與悍將交手1次，主投2局無失分，對戰防禦率0。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍亞太球場（室外球場）氣溫：30至31度降雨機率：20%📍天母球場（室外球場）氣溫：27至29度降雨機率：20%📍新莊球場（室外球場）氣溫：27至28度降雨機率：20%