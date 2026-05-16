中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（16）日共有3場比賽，中信兄弟前役取得本季第10勝，今日推出德保拉（Jose De Paula）先發搶2連勝，交手統一7-ELEVEn獅布雷克（Brock Dykxhoorn）；富邦悍將近期拉出4連勝，今日由鈴木駿輔掛帥，對決台鋼雄鷹陳宇宏；味全龍持續交手樂天桃猿，「土虱」曾仁和首度碰上老東家，強碰威能帝（Pedro Fernandez）。《NOWnews》整理出5月16日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職戰績表

📍戰績小提示

📍亞太先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍天母先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍新莊先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至5月16日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 32 19-13-0 0.594 -
2 富邦悍將 30 17-13-0 0.567 1
3 統一獅 32 17-14-1 0.548 1.5
4 台鋼雄鷹 33 17-15-1 0.531 2
5 樂天桃猿 31 13-17-1 0.433 5
6 中信兄弟 32 10-21-1 0.323 8.5
🟡戰績小提示：龍隊目前僅以1場勝差領先悍將，若龍隊今日落敗、悍將獲勝，雙方將無勝差，但悍將會以較高勝率登上聯盟第1，龍頭位置換人坐。

德保拉掛帥搶2連勝　對決獅隊布雷克

🟡亞太賽事、開賽時間16：05

獅隊目前排名第3，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率1.82。布雷克本季與兄弟有過1次交手，吞下1敗，主投7局失2分，對戰防禦率2.75。

兄弟目前排名墊底，今日由洋投德保拉掛帥，本季出賽2場，拿下1勝，防禦率1.50。德保拉去年與獅隊有過2次交手，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.70。

📍統一獅主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網

有線電視：momoTV

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲統一獅洋投布雷克今日先發交手中信兄弟，目標本季個人第3勝。（圖／統一獅提供,2026.4.7）
▲統一獅洋投布雷克今日先發交手中信兄弟，目標本季個人第3勝。（圖／統一獅提供,2026.4.7）
曾仁和首戰老東家桃猿　強碰洋投威能帝

🟡天母賽事、開賽時間17：05

龍隊目前排名第1，今日推出土投曾仁和先發，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率0。曾仁和過去5個賽季效力桃猿，這是他今年轉隊後，首度與老東家交手。

桃猿目前排名第5，今日由洋投威能帝掛帥，本季出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率0.95。威能帝本季與龍隊有過1次交手，主投6局無失分，最終無關勝敗。

📍味全龍主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲味全龍曾仁和今日先發交手老東家樂天桃猿，目標本季第2勝。（圖／味全龍提供,2026.5.1）
▲味全龍曾仁和今日先發交手老東家樂天桃猿，目標本季第2勝。（圖／味全龍提供,2026.5.1）
悍將搶攻5連勝　鈴木駿輔對決陳宇宏

🟡新莊賽事、開賽時間17：05

悍將目前排名聯盟第2，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季出賽4場，拿下2勝，防禦率3.75。鈴木駿輔去年與雄鷹有過1次交手，吞下1敗，主投6局失1分，對戰防禦率1.50。

雄鷹目前排名第4，今日由土投陳宇宏掛帥，本季出賽10場全是後援登板，防禦率1.38，今日將迎接本季初先發。本季陳宇宏曾與悍將交手1次，主投2局無失分，對戰防禦率0。

📍富邦悍將主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲富邦悍將近期拿下4連勝，今日推出日籍投手鈴木駿輔先發，交手台鋼雄鷹，目標聯盟龍頭。（圖／富邦悍將提供,2026.5.10）
▲富邦悍將近期拿下4連勝，今日推出日籍投手鈴木駿輔先發，交手台鋼雄鷹，目標聯盟龍頭。（圖／富邦悍將提供,2026.5.10）
❗️5/16中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍亞太球場（室外球場）

氣溫：30至31度

降雨機率：20%

📍天母球場（室外球場）

氣溫：27至29度

降雨機率：20%

📍新莊球場（室外球場）

氣溫：27至28度

降雨機率：20%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...