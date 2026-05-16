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台灣網球天后謝淑薇的參賽動向再度引發球迷熱議！原先傳出未在名單內的謝淑薇，今（16）日凌晨於個人社群平台發布震撼喜訊，證實已收到中華民國網球協會的入選通知，確定將披上國家隊戰袍出戰6月於吉隆坡登場的金恩盃（Billie Jean King Cup）。謝淑薇更在文中興奮直呼：「洛杉磯奧運我來啦！」展現出挑戰2028年奧運的強大企圖心。2026年金恩盃亞洲／大洋洲區第2級賽事，將於6月15日在馬來西亞吉隆坡點燃戰火。謝淑薇今日凌晨貼出網協的參賽確認訊息，這項大逆轉的消息讓原先的徵詢風波塵埃落定。謝淑薇在文中特別提到：「金恩盃參賽確認，洛杉磯奧運我來啦！」由於金恩盃的參賽紀錄與奧運資格掛鉤，此番表態不僅宣告她將助陣中華隊力爭晉級，更預告現年40歲的她，已將目光鎖定在兩年後的洛杉磯奧運，其過人的競技狀態與鬥志令球迷倍感振奮。對於先前溝通上的小插曲，目前WTA雙打排名第13的謝淑薇也做出澄清。她表示，過去亞、奧運相關賽事皆由外籍教練保羅（Paul McNamee）與網協對接，但網協卻常直接傳訊給她個人，造成困擾。謝淑薇透露，目前已請哥哥謝政瀛居中協調，要求網協未來正式聯繫保羅並抄送經紀團隊。她感性表示：「謝謝老哥在訓練選手之餘還要處理我的事，後續將交由經紀團隊跟保羅接手場外業務，讓我跟我哥都能專心做想做的事。」