我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊明星終結者艾德溫·迪亞茲（Edwin Díaz）的「鬥雞醜聞」持續升溫。根據《USA Today》記者 Josh Peter最新報導，多個國際動保團體已正式致函大聯盟（MLB）與相關執法部門，要求對迪亞茲採取嚴厲的禁賽處分甚至法律制裁。由於參與鬥雞屬美國聯邦重罪，迪亞茲不僅面臨職涯終結的危機，更可能面臨最高5年的監禁刑期，讓花6900萬美元（約新台幣22億元）合約簽下他的道奇很頭痛。根據美國防止虐待動物協會 (ASPCA) 的說法，鬥雞「是一種血腥運動，兩隻專門培育用於攻擊的公雞被放在一個小圈裡，喙對喙，並被鼓勵戰鬥至死。」針對迪亞茲出現在波多黎各鬥雞場及宣傳海報上的行為，包含善待動物組織（PETA）在內的多個動保團體已發出強力聲明，PETA副總裁蓋勒摩（Kathy Guillermo）直言，體育界球員不應凌駕於法律之上，要求相關機構立即展開調查。動物福利行動組織（Animal Wellness Action）總裁帕切爾（Wayne Pacelle）痛批鬥雞是「虐待狂且殘酷的行徑」，讓動物在賭博與血腥中自相殘殺，完全不符合職業運動員應有的社會責任。動保團體已正式去信大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred），敦促盟方依據「球員行為準則」與合約中的「道德條款」對其處以禁賽甚至解約。儘管迪亞茲曾聲稱鬥雞是波多黎各的傳統文化，但事實上，美國聯邦法規早已全面禁止所有領地（含波多黎各）進行鬥雞。參與或推廣非法鬥雞的最高刑期可達5年監禁，並處以25萬美元的罰款。社群媒體上的照片與影片顯示，迪亞茲不僅參與其中，甚至身穿道奇球衣為賽事代言。此外，他的弟弟、目前在小聯盟效力的艾力克斯·迪亞茲（Alexis Diaz）也被爆涉入其中。這樁醜聞讓道奇隊高層壓力倍增。迪亞茲在2025年底才簽下3年6900萬美元的合約，但本季表現不佳且正在傷兵名單中進行手肘手術復健。若迪亞茲最終因法律問題遭判刑或遭大聯盟無限期禁賽，道奇隊這筆折合新台幣約22億元的投資將化為烏有。除了迪亞茲，近期贏得肯塔基賽馬冠軍的騎師奧提茲兄弟（Jose & Irad Ortiz Jr.）也捲入同一起醜聞，凸顯出職業體育圈內隱藏的非法鬥雞文化問題。《今日美國》試圖透過道奇隊和迪亞茲的經紀公司THE TEAM聯繫迪亞茲，但都沒有成功。當《今日美國》聯繫美國職棒大聯盟（MLB）的代表時，對方拒絕置評。目前ESPN和《The Athletic》也並未跟進此報導。