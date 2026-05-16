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NBA東區次輪今（16）日迎來關鍵第六戰（G6），取得3：2聽牌優勢的克里夫蘭騎士隊，在客場面對背水一戰的底特律活塞隊。雖然比賽上半場騎士隊暫時落後，但陣中兩大球星哈登（James Harden）與米契爾（Donovan Mitchell）皆在首節與次節分別寫下重要的職業生涯與隊史得分里程碑。騎士隊明星後衛哈登在第一節展現強烈進攻欲望，首節中段他以招牌的後撤步三分球入網後，季後賽生涯總得分正式達到4151分，超越金州勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）的4147分，躍升至NBA季後賽歷史得分榜第10位。哈登目前距離榜單第9位的傳奇球星「Logo Man」韋斯特（Jerry West，4457分）尚有306分的差距。這項紀錄不僅證明哈登長年在季後賽的穩定輸出，也為這場激烈的系列賽增添了歷史厚度。除哈登寫下個人紀錄外，另一位核心球星米契爾也在上半場達成重要成就。他在上半場攻下13分，這也代表他加盟騎士後的季後賽總得分突破1000分大關，正式成為騎士隊史第3位達成季後賽「千分里程碑」的球員。目前騎士隊史季後賽得分榜前三名分別為：詹姆斯（LeBron James）的4573分；厄文（Kyrie Irving）1243分；米契爾（Donovan Mitchell）1000分（持續上漲中）。米契爾有望在本賽季剩餘賽事中，進一步挑戰超越歐文的排名，成為隊史季後賽總得分第二人。儘管雙星寫下紀錄，但騎士隊在上半場的整體表現並不理想。活塞隊在主將康寧漢（Cade Cunningham）半場16分5助攻的帶領下，多次利用前場籃板與騎士的低級失誤打出反擊。雙方開局互有往來，哈登與米契爾接連投進三分球曾助騎士領先，但首節末段活塞打出一波10：2高潮，以27：25超前。次節初騎士失誤頻傳，一度落後達12分。雖然後段靠著史特魯斯（Max Strus）連拿7分縮小差距，半場結束騎士仍以51：54落後3分。騎士上半場的困局在於米契爾狀態起伏與莫布利（Evan Mobley）在內線的護框力度不足。對於已經退無可退的活塞隊來說，這場比賽的發揮將決定系列賽是否會被拉入搶七大戰（G7）。