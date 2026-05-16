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金州勇士隊日前正式與傳奇總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）完成續約。在確定留任後，科爾隨即將目光投向球隊的未來佈局。今日在接受媒體採訪時，科爾毫不避諱地談到了圍繞核心超級巨星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）的後續建隊思路，並明確指出球隊在接下來的自由市場與交易補強中，首要鎖定的球員類型。隨著近年球隊陣容的更迭，勇士隊近年面臨了不可避免的老化與傷病問題。科爾在採訪中直言，雖然柯瑞依然維持著頂尖的競技狀態，但考慮到核心陣容的年齡增長與身體損耗，球隊目前急需圍繞即將滿38歲的柯瑞，去全面更新與優化現有的陣容結構。「我們必須認清現實，」科爾說道，「為了最大化柯瑞接下來的巔峰窗口，我們必須在陣容搭配上做出實質性的改變。」當被問及球隊具體需要引進什麼樣的拼圖時，科爾給出了非常具體的答案，他特別強調了「活力」與「耐操度」這兩大關鍵特質。科爾對此表示：這番言論點出了勇士本賽季的痛點。由於老將群在密集的賽程中需要適度輪休，導致球隊在連續出賽的後半段往往流失防守強度與速度，因此尋找具備頂級體能、能奔跑且出勤率高的年輕戰力，成為勇士制服組今夏的最高指導原則。外界分析，科爾所謂的「年輕的腿腳」，暗示著勇士在休賽季將積極尋找具備強大機動性的側翼防守者，或是能夠在快攻中迅速推進、為柯瑞拉開外線空間的持球與終結者。這也呼應了日前勇士隊與科爾續約時，總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）所提到的建軍方向。勇士隊正試圖在維持「柯瑞核心體系」的同時，加速融入更多具備即戰力的年輕新血，唯有確保常規賽有足夠的「鐵人」撐起戰績，柯瑞才能在最關鍵的季後賽滿血回歸、再度衝擊總冠軍。