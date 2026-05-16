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金州勇士隊總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）近日正式簽下兩年續約，決定繼續留守灣區。他在今（16）日接受媒體採訪時，首度揭露了這段心路歷程，坦言在做出決定前的幾周情緒起伏極大，而最終讓他轉念留下的關鍵，竟是妻子瑪格（Margot Kerr）的一句溫情提醒。在附加賽出局後的幾週內，科爾除了與老闆拉科布（Joe Lacob）及總管鄧利維（Mike Dunleavy）進行深入會談，也持續與柯瑞（Steph Curry）、格林（Draymond Green）等核心球員保持聯繫。然而，真正讓他看清內心渴望的，是與妻子的一番對話。科爾回憶，瑪格當時對他說：「你未來某天可能還會再擔任教練，但你永遠不會再有機會執教勇士隊了。」科爾感性地表示：「這句話對我意義重大，因為我深愛這支球隊、深愛我們的球員。這番話重重擊中了我，我真的無法想像離開勇士隊的樣子。」科爾坦言，在妻子幫他釐清情緒後，他隨即將焦點轉向與管理層的邏輯協商。他主動詢問拉科布與鄧利維：「既然我想留下，那你們想怎麼做？」雙方在接下來約一周的會議中展現了極高的共識，迅速敲定合約細節。這份兩年續約也確保了科爾這位帶領勇士奪下4座總冠軍的傳奇名帥，將延續他長達12年的執教生涯。科爾也強調柯瑞（Stephen Curry）並未積極要求球隊留下他，因為球員過多介入球隊決策時，通常不會有好結果，「Steph一直都尊重球隊內部的界限。」隨著主帥留任塵埃落定，勇士管理層目前的重心已轉向極其嚴峻的休賽期挑戰。新賽季（2026-27）開局，勇士將面臨戰力短缺問題，主力前鋒巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）均預計因傷缺席開季。如何在柯瑞職業生涯末期重新構建具競爭力的陣容，將是科爾與管理層在確定續約後的首要任務。