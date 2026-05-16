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底特律活塞隊今（16）日將在主場迎來與克里夫蘭騎士隊的G6生死戰。賽前，金州勇士隊前鋒「追夢」德雷蒙德·格林（Draymond Green）在自己的播客節目中，針對活塞少主康寧漢（Cade Cunningham）在天王山之戰的表現發表了犀利看法，直言在康寧漢身上看到了當年哈登（James Harden）率領休士頓火箭隊時的「既視感」。回顧上一場G5的天王山之戰，康寧漢雖然狂砍39分，但活塞最終仍遺憾吞敗。格林分析了當時的比賽細節，指出這全是因為康寧漢體能耗盡所致：「康寧漢上一場得到了39分，儘管他在關鍵時刻表現不錯，但當騎士最後打出一波9-0的高潮將比賽拖入延長賽時，康寧漢卻沒有拿到球。在我看來，他有點累了，那天晚上的情況看起來就是康寧漢沒勁了。」格林進一步補充：「在那場延長賽中，康寧漢整場足足打了48分鐘，我認為他就是沒勁了。所以，當你著眼於這支球隊，他就像灰狼隊的愛德華茲（Anthony Edwards）一樣主導了絕大部分的球權，球隊的每個進攻回合都嚴重依賴他，康寧漢目前就處於同樣的情況。」康寧漢這種「一波流」的打法，讓擁有豐富爭冠經驗的格林立刻聯想到當年的宿敵火箭隊。格林在節目中大談當年勇士對付哈登的防守心得：「我當年和哈登率領的火箭隊比賽時，好幾年都是這種情況。當你打那種風格的籃球時，這些球員在比賽後期真的很難再有出色發揮。我們當時的整個比賽計劃就是：哈登可能會爆發，上半場可能得20分，火箭上半場也可能領先我們20分，但我們只要挺住就行了，因為哈登遲早會累的，然後我們再反擊，這在當年每次都會發生。」格林直言，這種高度依賴單一球星的戰術存在天然缺陷，也是活塞沒能拿下G5的關鍵，「所以這就是那場比賽讓我回想起的感覺。就像，伙計，這個必須在進攻端每個回合都拿球的人，最終我想就是沒勁了，導致無法終結比賽。」在格林眼中，康寧漢雖然具備巨星實力，但若活塞無法在進攻端為他分擔持球與組織的壓力，他在關鍵第四節或加時賽的效率勢必會因為體能斷崖式下滑而大大降低。今日回到主場的G6淘汰賽，活塞教練團是否能修正「把球全塞給康寧漢」的單調戰術，設計更多能讓他無球休息的配合，將直接決定這名24歲的年輕核心能否在比賽最後關頭維持體能、帶領活塞強行將系列賽拖入搶七大戰。