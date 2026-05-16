休賽季即將到來，洛杉磯湖人隊陣中的「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）也將成為自由市場上的搶手貨。儘管湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）整季以來多次強調，將里夫斯視為球隊未來的核心基石，但根據美媒最新報導指出，全聯盟至少有4支球隊正虎視眈眈，準備開出大約逼迫搶里夫斯，這也將直接決定湖人必須花多大代價才能留人。
里夫斯打出生涯年 「勝率」成轉隊關鍵
根據美媒《The Athletic》報導，目前聯盟中有四支球隊對里夫斯展現出極高的網羅興趣，甚至不惜重金挖角：「目前，急需補強後衛防線的芝加哥公牛與布魯克林籃網，是能直接清出薪資空間來開出頂級報價的少數球隊。」
至於其他對里夫斯感興趣的隊伍，例如猶他爵士與亞特蘭大老鷹，則需要透過清倉來清出足夠的薪資空間。報導中進一步引述聯盟消息來源透露，「『贏球與否』將是里夫斯抉擇未來的關鍵因素。」
四大買家動機曝光！老鷹、爵士青年軍蓄勢待發
對籃網與公牛而言，里夫斯無疑是今年自由市場上的頭號補強目標。籃網隊目前缺乏真正的超級巨星，且由於未來選秀權不在自己手上，明年勢必得維持競爭力；公牛隊則已擁有幾名核心主力，里夫斯的加入將能直接提升他們重返季後賽的機率。
至於另外兩支潛在球隊，老鷹隊在交易走當家球星崔楊（Trae Young）、改讓強森（Jalen Johnson）登基新看板球星後，本季倒吃甘蔗強勢衝上東區第六選秀順位，里夫斯的年齡與球風將完美契合老鷹的年輕核心陣容。
爵士隊不僅在今年幸運抽中前二順位的頂級選秀籤，更在先前交易截止日前獲得小傑克森（Jaren Jackson Jr.），里夫斯將是他們在自由市場上所能追求到最強的進攻箭頭。
湖人雖居續約領先 仍面臨唐西奇連鎖效應
儘管在自由市場出現許多傳聞，但湖人依舊在里夫斯爭奪戰中處於最有利的位置。里夫斯曾多次在公開場合表達對洛杉磯的熱愛，並直言回歸湖人是他的「夢想劇本」，且他個人高度重視贏球文化。
不過其他球隊的惡意抬價將會給湖人球團帶來不小壓力。由於湖人季後勢必會積極尋找能輔佐頭號巨星唐西奇（Luka Doncic）的合適拼圖，里夫斯的合約價碼多寡將牽動球隊整體薪資空間。
雖然市場行情將決定湖人最終得付出多少代價，但總經理佩林卡似乎已做好不惜「跟進任何報價」的心理準備。不過，若湖人在六月底自由市場正式開啟前，率先透過交易換來其他改變戰局的球星，里夫斯留在紫金大軍的頂薪之路恐怕也會增添些許變數。
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根據美媒《The Athletic》報導，目前聯盟中有四支球隊對里夫斯展現出極高的網羅興趣，甚至不惜重金挖角：「目前，急需補強後衛防線的芝加哥公牛與布魯克林籃網，是能直接清出薪資空間來開出頂級報價的少數球隊。」
至於其他對里夫斯感興趣的隊伍，例如猶他爵士與亞特蘭大老鷹，則需要透過清倉來清出足夠的薪資空間。報導中進一步引述聯盟消息來源透露，「『贏球與否』將是里夫斯抉擇未來的關鍵因素。」
四大買家動機曝光！老鷹、爵士青年軍蓄勢待發
對籃網與公牛而言，里夫斯無疑是今年自由市場上的頭號補強目標。籃網隊目前缺乏真正的超級巨星，且由於未來選秀權不在自己手上，明年勢必得維持競爭力；公牛隊則已擁有幾名核心主力，里夫斯的加入將能直接提升他們重返季後賽的機率。
至於另外兩支潛在球隊，老鷹隊在交易走當家球星崔楊（Trae Young）、改讓強森（Jalen Johnson）登基新看板球星後，本季倒吃甘蔗強勢衝上東區第六選秀順位，里夫斯的年齡與球風將完美契合老鷹的年輕核心陣容。
爵士隊不僅在今年幸運抽中前二順位的頂級選秀籤，更在先前交易截止日前獲得小傑克森（Jaren Jackson Jr.），里夫斯將是他們在自由市場上所能追求到最強的進攻箭頭。
湖人雖居續約領先 仍面臨唐西奇連鎖效應
儘管在自由市場出現許多傳聞，但湖人依舊在里夫斯爭奪戰中處於最有利的位置。里夫斯曾多次在公開場合表達對洛杉磯的熱愛，並直言回歸湖人是他的「夢想劇本」，且他個人高度重視贏球文化。
不過其他球隊的惡意抬價將會給湖人球團帶來不小壓力。由於湖人季後勢必會積極尋找能輔佐頭號巨星唐西奇（Luka Doncic）的合適拼圖，里夫斯的合約價碼多寡將牽動球隊整體薪資空間。
雖然市場行情將決定湖人最終得付出多少代價，但總經理佩林卡似乎已做好不惜「跟進任何報價」的心理準備。不過，若湖人在六月底自由市場正式開啟前，率先透過交易換來其他改變戰局的球星，里夫斯留在紫金大軍的頂薪之路恐怕也會增添些許變數。