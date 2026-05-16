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洛杉磯湖人隊在2025-26球季表現起伏，即便擁有唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）坐鎮，仍難以突破雷霆與馬刺等西區強權的封鎖。知名美媒《Bleacher Report》撰文為湖人休賽期補強開出藥方，建議湖人發動一筆「7換3」的大規模交易，從紐奧良鵜鶘隊換回頂級側翼戰力，並呼籲詹姆斯大幅降薪，以達成爭冠目標。《BR》指出，鵜鶘隊目前管理層大洗牌，且主帥位置空缺，極可能開啟重組。湖人應把握機會，利用手中的首輪籤與年輕球員作為籌碼，引進能立即補強防守與外線空間的即戰力。📍湖人獲得：墨菲三世（Trey Murphy III）、瓊斯（Herb Jones）、米西（Yves Missi）。📍鵜鶘獲得：范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、拉拉維亞（Jake LaRavia）、蒂耶羅（Adou Thiero）、克內克特（Dalton Knecht）、2026年首輪（25順位）、2031年首輪、2033年首輪。這筆交易若達成，湖人將獲得全聯盟最頂尖的外線防守者瓊斯，以及極具潛力的得分前鋒墨菲。這兩人的加入能有效減輕詹姆斯的體能消耗，並為唐西奇拉開進攻空間。為了留住核心陣容並維持薪資靈活性，美媒分析詹姆斯的續約合約將是關鍵。詹姆斯即將邁向個人第24個賽季，雖然狀態依舊，但湖人已無力支付5000萬美元頂薪。若詹姆斯願意以2000萬美元年薪留守，將能釋放薪資空間圍繞「唐西奇、詹姆斯、里夫斯」打造陣容。里夫斯作為自由市場熱門球員，湖人預計將開出誠意十足的報價。合約可能落在起薪3400萬美元，5年總額達1.972億美元，這位落選秀出身的球星將正式跨入億元男行列。2億美元豪陣曝光 唐西奇領銜衝擊總冠軍若交易與續約如願完成，湖人新賽季的總薪資將接近2億美元，陣容深度堪稱全聯盟之冠，後衛有唐西奇、史馬特（Marcus Smart）、布朗尼（Bronny James）；鋒線墨菲三世、瓊斯、詹姆斯、八村壘；中鋒有艾頓（Deandre Ayton）、海斯（Jaxson Hayes）、米西（Yves Missi）。這項補強計畫最大的挑戰，在於如何說服鵜鶘放走建隊核心墨菲。不過，隨著聯盟試行全新限制擺爛規則，未來大手筆送出選秀權的風氣可能消退，湖人若能祭出三個首輪籤，仍具備一定的談判籌碼。對於湖人而言，這將是確保詹姆斯在退役前能再度衝擊金盃的最強一搏。