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奧克拉荷馬雷霆隊在季後賽次輪展現強大統治力，以4比0橫掃由詹姆斯（LeBron James）領軍的洛杉磯湖人隊後，如今再度迎來令雷霆球迷振奮的絕佳好消息。因傷缺陣的球隊二當家傑倫·威廉斯（Jalen Williams）近日接受媒體採訪時親自證實，自己的傷勢復原進度非常理想，將正式在西區決賽中復出。先前受到困擾的威廉斯，在首輪對陣太陽的比賽中因傷只打了前兩場便宣告因腿筋傷勢將重回傷兵名單，讓雷霆球迷相當揪心。不過，隨著雷霆迅速橫掃對手爭取到寶貴的休息時間，威廉斯的腿筋傷勢也獲得了充分的治療。近日威廉斯在受訪時面帶笑容、自信地表示：這番滿血回歸的宣言，無疑為雷霆隊接下來的衝冠之路注入了一劑強心針。作為奧克拉荷馬的核心基石之一，傑倫·威廉斯本賽季在例行賽就打出全明星等級的數據，季後賽場均更可以貢獻的全能成績單。他不僅在進攻端具備頂級的自主開發得分能力與傳導視野，在防守端更是雷霆無限換防體系中不可或缺的防守大閘。即便在首輪受到腿筋傷勢的拉扯，威廉斯在有限的出賽時間內依舊高效。他在場上時，能完美分擔當家超級巨星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的持球壓力，其攻守一體的強悍球風，是雷霆能輕取太陽的關鍵要素。雷霆隊在次輪面對擁有豐富經驗的湖人隊，展現了初生之犢不畏虎的氣勢，靠著窒息式的防守與多點開花的進攻，乾淨利落地以4-0將紫金大軍橫掃出局。在二當家威廉斯因傷缺陣的情況下，雷霆就已展現出奪冠大熱門的深度。如今隨著威廉斯親自預告將以100%的健康姿態回歸，而這支西區第一的完全體青年軍即將在西區決賽迎戰聖安東尼奧馬刺與明尼蘇達灰狼之間的勝者。無論對手是誰，面對迎回二當家的完全體雷霆，勢必將面臨一場殘酷的考驗。