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NBA東區次輪G6今（16）日開打，原本手握3：2聽牌優勢的克里夫蘭騎士隊，今日回到主場卻彷彿「集體中邪」，終場以94：115遭底特律活塞隊血洗21分。這場敗仗不僅讓騎士隊季後賽主場不敗金身破功，兩大球星哈登（James Harden）與米契爾（Donovan Mitchell）更雙雙延續了職業生涯中最尷尬的「G6魔咒」，雙方大比分戰成3：3平手，系列賽將進入殘酷的搶七大戰。騎士後衛哈登今日出戰37分鐘，雖然攻下23分7籃板4助攻與抄截，數據看似全面，但卻出現了致命的8次失誤。根據數據統計，這是哈登職業生涯第31次、本季第5次單場「失誤數多於投籃進球數（6球）」。更令騎士球迷擔憂的是，哈登職業生涯在G6的戰績已慘跌至4勝14負。歷史紀錄顯示，哈登過去兩次在半決賽取得3比2領先時（2021年對雄鹿、2023年對塞爾提克），最終都遭對手逆轉淘汰。今日騎士的崩盤，讓這項「領先被逆轉」的陰影再次壟罩。另一位核心球星米契爾今日表現同樣低迷，全場20投僅6中（三分球6投2中），得到18分，正負值-25更是全場最差。即便他在上半場達成了隊史季後賽千分里程碑，但在關鍵的下半場卻未能挺身而出。統計顯示，米契爾個人已遭遇季後賽G6的六連敗。每當進入系列賽第六戰，這位超級得分手的準星便會大幅下滑。今日他與莫布里（Evan Mobley）在防守端的失守，也是騎士在第三節被活塞拉開20分差距的主因。相對於騎士球星的掙扎，背水一戰的活塞隊展現了強大的韌性。康寧漢（Cade Cunningham）穩健貢獻21分、8助攻，替補上場的里德（Paul Reed）挹注17分，內線核心杜倫（Jalen Duren）更繳出15分、11籃板與3阻攻的雙十成績，徹底完爆騎士內線。本場比賽前，騎士在今年季後賽的主場戰績是完美的6勝0負，今日卻在主場觀眾面前遭遇慘敗。活塞隊在第三節初段打出一波10比1的攻勢奠定勝基，末節更是一度領先超過20分。